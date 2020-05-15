Оккупанты на Донбассе опять пробили дно: как выглядит их "учебник по истории" – фото

На оккупированном Донбассе выпустили учебник по истории под названием, граничащим с безумием: "История "ЛНР" с древнейших времен и до наших дней". Какие "древнейшие времена" авторы учебника имеют в виду – к сожалению, неизвестно, однако они уже признались, что использовали для пособия пропагандистские материалы сепаратистских СМИ.

Учебник написали местные историки (если после этого их так можно называть – 24 канал) Дмитрий Крысенко и Галина Королева. Именно последняя во время презентации и призналась, что для изложения информации о событиях, происходивших на Луганщине после российской оккупации, использовали материалы "официального" пропагандистского СМИ – "Луганского информационного центра". Об этом информирует "Остров".

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При этом "кандидат исторических наук" не стала скрывать, что к информации сепаратистского СМИ они не относились критически.



Презентация "учебника"

По умолчанию в "учебнике истории" так называемой "ЛНР" использовали пропагандистскую подачу и трактовку событий.

Первый вариант учебного пособия был написан за год, а все остальные годы мы постоянно пополняли его фактами, прежде всего основываясь на ваших материалах, потому что это официальный источник. Поэтому спасибо, и не только за факты, но и за подачу и трактовку, которые мы также использовали,

– отметила псевдоисторик из псевдореспублики.

Заметим, что это не первая попытка российских оккупантов на Донбассе и их приспешников переписать историю на свой лад. В так называемой "ДНР" еще в 2015 году в школах начали учиться по учебнику пропагандистов. Правда, у него несколько другое название – "История Отечества". Вообще, оккупанты пытаются убрать из образовательного процесса все, что каким-то образом напоминает об Украине.