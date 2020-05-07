Оккупанты на Донбассе выпустили поздравительную открытку со Сталиным: фото

Пророссийские оккупанты на Донбассе продолжают пробивать дно: на этот раз они выпустили почтовую карточку к 9 мая. Главный ее лозунг звучит так: "За Родину! За Сталина!".

На открытке есть изображение советского диктатора Иосифа Сталина. Кроме того, на символическом штемпеле написано "город Сталино". Об этом пишут "Новости Донбасса".

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На лицевой стороне карточки размещена карта Донбасской операции, во время которой 8 сентября 1943 года был освобожден от армии нацистской Германии Донецк. Тогда город назывался Сталино.



Открытка, которую выпустили оккупанты в так называемой "ДНР" / Фото "Новости Донбасса"



Эта открытка не из печального прошлого, а из современного Донецка / Фото "Новости Донбасса"

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Заметим, что оккупанты на Донбассе и их приспешники обожают советскую символику. Без нее не обходится ни один праздник. Детей на оккупированных территориях одевают в военную форму, учат советским песням, заставляют участвовать в "веселых стартах" с оружием в руках. Вот такие они – реалии жизни в оккупированном Крыму и на Донбассе.