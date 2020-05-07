Окупанти на Донбасі випустили вітальну листівку зі Сталіним: фото

Проросійські окупанти на Донбасі продовжують пробивати дно: цього разу вони випустили поштову картку до 9 травня. Головний її лозунг звучить так: "За Вітчизну! За Сталіна".

На листівці є зображення радянського диктатора Йосипа Сталіна. Окрім того, на символічному штемпелі написано "місто Сталіно". Про це пишуть "Новости Донбасса".

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На лицьовій стороні картки розміщена карта Донбаської операції, під час якої 8 вересня 1943 року був звільнений від армії нацистської Німеччини Донецьк. Тоді місто називалося Сталіно.



Листівка, яку випустили окупанти у так званій "ДНР" / Фото "Новости Донбасса"



Ця листівка не із сумного минулого, а з сучасного Донецька / Фото "Новости Донбасса"

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Зауважимо, що окупанти на Донбасі та їх поплічники обожнюють радянську символіку. Без неї не обходиться жодне свято. Дітей на окупованих територіях одягають у військову форму, вчать радянських пісень, змушують брати участь у "веселих стартах" зі зброєю у руках. Ось такі вони – реалії життя в окупованому Криму та на Донбасі.