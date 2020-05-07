9 травня по-російськи: у Росії вшанували пам'ять ветеранів фотографією Гітлера

Щороку у Росії роблять День перемоги над нацизмом ледь не головним святом у році. І щороку росіяни потрапляють у різноманітні конфузи. Цього року російські піарники не впізнали лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Інцидент трапився у Челябінську. Тутешній торговий центр "Космос" у межах проєкту "Імена героїв" опублікував у соцмережі історію про нібито діда-ветерана Червоної армії. Щоправда, прикрасили піарники допис фотографією Гітлера, на якій той був без своїх відомих вусів. Про це повідомляє 24 канал.

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Допис із Гітлером, який розмістив "Космос" у соцмережі

Як виявилося, торговому центру фотографію нацистського диктатора та вигадану розповідь про службу "Володимира Володимировича Суміна" прислав один із відвідувачів. Ще один цікавий факт, що на оригінальній фотографії вуса все ж є. Тому можна зробити висновок, що для жарту використали відредаговану світлину.



Оригінальна світлина Адольфа Гітлера

Володимир Сумін став третім, про кого розповіли у межах проєкту "Імена героїв". Мовилося, що він нібито народився в 1918 році і помер в 1945-му. Історія чоловіка описувалася коротко: відправився на війну в 1942-му, бився під Курськом і Москвою, загинув під час Вісло-Одерської операції.

Згодом пресслужба "Космосу" видалила допис із Гітлером. Сталося це після того, як читачі вказали на дивний збіг портрета фронтовика з Адольфом Гітлером. Коли саме резонансна публікація з’явилася, невідомо. Але в соцмережах скриншот допису активно поширювали 6 – 7 травня.

Крім того, у торговому центрі опублікували новий допис із вибаченнями. У ньому вони, виправдовуючись, заявили, що це фото Гітлера нібито є дуже рідкісним і їм довелося витратити час, щоб переконатися, кого саме на ньому зображено. Водночас сам текст вони відредагували.

"Ми просто не вірили, що над цією священною темою у когось підніметься рука пожартувати та що хтось надішле нам історію не про свого предка", – зауважили представники "Космосу".



Допис із поясненнями від "Космосу" щодо конфузу з Гітлером

У коментарі інформаційній агенції "РИА Новости", один із представників "Космосу" повідомив, що у них залишилась електронна пошта жартівника та вони можуть на нього написати заяву в поліцію.

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Що відомо про проєкт "Імена героїв"? Він присвячувався 9 травня та його власне і запустив "Космос". У межах проєкту всі охочі могли надіслати історію військового подвигу родича-ветерана з фотографією в групу в соцмережі або на пошту. Зрештою ці історії з фотографіями транслюються на великому екрані "Космосу" та в соціальних мережах.



Основні дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу

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