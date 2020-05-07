9 мая по-русски: в России почтили память ветеранов фотографией Гитлера

Ежегодно в России делают День победы над нацизмом едва ли не главным праздником в году. И каждый год россияне попадают в различные конфузы. В этом году российские пиарщики не узнали лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Инцидент произошел в Челябинске. Здешний торговый центр "Космос" в рамках проекта "Имена героев" опубликовал в соцсети историю про якобы деда-ветерана Красной армии. Правда, украсили пиарщики сообщение фотографией Гитлера, на которой тот был без своих знаменитых усов. Об этом сообщает 24 канал.

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Сообщение с Гитлером, которое разместил "Космос" в соцсети

Как оказалось, торговому центру фотографию нацистского диктатора и вымышленный рассказ о службе "Владимира Владимировича Сумина" прислал один из посетителей. Еще один интересный факт, что на оригинальной фотографии усы все же есть. Поэтому можно сделать вывод, что для шутки использовали отредактированную фотографию.



Оригинальная фотография Адольфа Гитлера

Владимир Сумин стал третьим, о ком рассказали в рамках проекта "Имена героев". Говорилось, что он якобы родился в 1918 году и умер в 1945-ом. История мужчины описывалась кратко: отправился на войну в 1942-м, сражался под Курском и Москвой, погиб во время Висло-Одерской операции.

Впоследствии пресс-служба "Космоса" удалила сообщение с Гитлером. Произошло это после того, как читатели указали на странное совпадение портрета фронтовика с Адольфом Гитлером. Когда именно резонансная публикация появилась, неизвестно. Но в соцсетях скриншот сообщения активно распространяли 6 – 7 мая.

Кроме того, в торговом центре опубликовали новое сообщение с извинениями. В нем они, оправдываясь, заявили, что это фото Гитлера якобы очень редкое и им пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто именно на нем изображен. В то же время сам текст они отредактировали.

"Мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет нам историю не о своем предке", – отметили представители "Космоса".



Сообщение с объяснениями от "Космоса" относительно конфуза с ГитлеромВ комментарии информационному агентству "РИА Новости", один из представителей "Космоса" сообщил, что у них осталась электронная почта шутника и они могут на него написать заявление в полицию.

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Что известно о проекте "Имена героев"?Он посвящен 9 мая и его собственно и запустил "Космос". В рамках проекта все желающие могли прислать историю военного подвига родственника-ветерана с фотографией в группу в соцсетях или на почту. Потом эти истории с фотографиями транслируются на большом экране "Космоса" и в социальных сетях.



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