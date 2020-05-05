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      Не нашли историка, нашли оленя: к 9 мая в России повесили плакат с финским солдатом

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      Не нашли историка, нашли оленя: странный плакат к 9 мая в России
      Финский олень даже не думал, что его приплетут к 9 мая / Иллюстративное фото (pixabay)

      Финляндия во Второй мировой воевала в коалиции с гитлеровским Третьим Рейхом. Однако это не помешало россиянам использовать изображение финского солдата и его оленя в приветственном плакате к 9 мая.

      Феерическая историческая ошибка произошла в российском городе Усинск (Республика Коми), сообщает 24 канал. 

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      В соцсетях опубликовали фото большого баннера на здании с приветствием ко Дню победы 9 мая. Однако вместо советского солдата там изобразили финского вместе с его северным оленем.

      И так этот плакат, пожалуй, и висел бы, если бы на ошибку не обратили внимание в СМИ (финская военная форма солдата и финский автомат Suomi KP\31 в его руках почему-то не встревожили дизайнеров, но встревожили журналистов). 

      Дизайнеры российского баннера использовали фото, не обратив внимание на его содержание. В оригинале же на фото – финский солдат Юни Клемет Халонен, который со своим оленем позируют в 1944 году в Лапландии.

      Российский баннер и оригинальная фотография: смотрите фотосравнение

       

       

      Конечно, после возмущения людей в соцсетях и освещения ошибки в СМИ плакат убрали. Городские власти при этом заявили, что такой баннер сделали, потому что просто нет в управлении культуры "профессионального историка".

      Мэр города Николай Такаев попросил прощения, но тут же сам и признал, что "это ошибка наших сотрудников, которую нельзя простить". 

      В соцсетях, к слову, обратили внимание не только на фото, но и на надпись:

      "За кругом полярным в Великой войне
      Бились олени и люди.
      Поклонимся им, постоим в тишине,
      Пусть вечная слава им будет!"

      Мол, не диверсия ли случайно этот плакат? Он вроде бы приветствует именно финских воинов.

      Почему изображение финского солдата – это "ошибка, которую нельзя простить"? Дело в том, что в начале Второй мировой войны финские солдаты воевали против СССР в 1939 – 1940 в так называемой "Зимней войне", в которой, к слову, по крайней мере не проиграли.

      А потом, когда Гитлер атаковал Сталина, финны выступили именно на стороне Третьего Рейха. В        1941 – 1944 во время "Войны – продолжения" финны оккупировали Карелию и участвовали в блокаде Ленинграда.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: 9 мая Новости России СССР Финляндия История Курьезные новости
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