Не нашли историка, нашли оленя: к 9 мая в России повесили плакат с финским солдатом

Финляндия во Второй мировой воевала в коалиции с гитлеровским Третьим Рейхом. Однако это не помешало россиянам использовать изображение финского солдата и его оленя в приветственном плакате к 9 мая.

Феерическая историческая ошибка произошла в российском городе Усинск (Республика Коми), сообщает 24 канал.

Слышали о "заплесневелом Путине"? В сети высмеяли создания сыра с фамилией президента РФ

В соцсетях опубликовали фото большого баннера на здании с приветствием ко Дню победы 9 мая. Однако вместо советского солдата там изобразили финского вместе с его северным оленем.

И так этот плакат, пожалуй, и висел бы, если бы на ошибку не обратили внимание в СМИ (финская военная форма солдата и финский автомат Suomi KP\31 в его руках почему-то не встревожили дизайнеров, но встревожили журналистов).

Дизайнеры российского баннера использовали фото, не обратив внимание на его содержание. В оригинале же на фото – финский солдат Юни Клемет Халонен, который со своим оленем позируют в 1944 году в Лапландии.

Российский баннер и оригинальная фотография: смотрите фотосравнение

Конечно, после возмущения людей в соцсетях и освещения ошибки в СМИ плакат убрали. Городские власти при этом заявили , что такой баннер сделали, потому что просто нет в управлении культуры "профессионального историка".

Мэр города Николай Такаев попросил прощения , но тут же сам и признал, что "это ошибка наших сотрудников, которую нельзя простить".

В соцсетях, к слову, обратили внимание не только на фото, но и на надпись:

"За кругом полярным в Великой войне

Бились олени и люди.

Поклонимся им, постоим в тишине,

Пусть вечная слава им будет!"

Мол, не диверсия ли случайно этот плакат? Он вроде бы приветствует именно финских воинов.