"Путин заплесневел": в сети высмеяли создание сыра с фамилией президента РФ

В России появился сыр "Путин" – такую марку зарегистрировал российский фермер и прокремлевский активист Олег Сирота.

Сыр уже прошел необходимые испытания и одобрен Федеральной службой по аккредитации. Без этого продажа молочной продукции в РФ запрещена, сообщает издание "Октагон".

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Сирота – зять предпринимателя Германа Стерлигова, известного, в частности, открытием сети магазинов, куда пытались запретить вход гомосексуалам.

В издании подчеркнули, что патентное законодательство запрещает регистрировать чужие имена и фамилии в качестве товарных знаков. Поэтому торговую марку с таким названием, скорее всего, зарегистрировать не удастся. Однако Сирота уже может начать продавать сыр "Путин" на рынке.



Сыр "Путин" разрешили продавать / Фото "Мир новостей"

В сети уже отреагировали на регистрацию такой марки сыра. "Путин прокис", "Путин в этом году не удался", "Путин покрылся плесенью" – новость вызвала шквал шуток.

Сыровар @OlegSirota зарегистрировал сыр «Путин». «Путин покрылся плесенью». «Путин прокис». «Путин в этом году неудачный». «Закушу "Путинку" Путиным». — Воршкоп по сторителлингу (@pantherclaw) May 1, 2020

Интересно, что сыровар несколько раз пытался передать свою продукцию президенту России.