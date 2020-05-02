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      "Путин заплесневел": в сети высмеяли создание сыра с фамилией президента РФ

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      Российский сыровар придумал сыр "Путин"
      Российский сыровар придумал сыр "Путин" / wikimedia.org

      В России появился сыр "Путин" – такую марку зарегистрировал российский фермер и прокремлевский активист Олег Сирота.

      Сыр уже прошел необходимые испытания и одобрен Федеральной службой по аккредитации. Без этого продажа молочной продукции в РФ запрещена, сообщает издание "Октагон".

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      Сирота – зять предпринимателя Германа Стерлигова, известного, в частности, открытием сети магазинов, куда пытались запретить вход гомосексуалам.

      В издании подчеркнули, что патентное законодательство запрещает регистрировать чужие имена и фамилии в качестве товарных знаков. Поэтому торговую марку с таким названием, скорее всего, зарегистрировать не удастся. Однако Сирота уже может начать продавать сыр "Путин" на рынке.

      Сир
      Сыр "Путин" разрешили продавать / Фото "Мир новостей"

      В сети уже отреагировали на регистрацию такой марки сыра. "Путин прокис", "Путин в этом году не удался", "Путин покрылся плесенью" – новость вызвала шквал шуток.

      Интересно, что сыровар несколько раз пытался передать свою продукцию президенту России. 

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Курьезные новости Новости России Владимир Путин
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