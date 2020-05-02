"Путин заплесневел": в сети высмеяли создание сыра с фамилией президента РФ
В России появился сыр "Путин" – такую марку зарегистрировал российский фермер и прокремлевский активист Олег Сирота.
Сыр уже прошел необходимые испытания и одобрен Федеральной службой по аккредитации. Без этого продажа молочной продукции в РФ запрещена, сообщает издание "Октагон".
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Сирота – зять предпринимателя Германа Стерлигова, известного, в частности, открытием сети магазинов, куда пытались запретить вход гомосексуалам.
В издании подчеркнули, что патентное законодательство запрещает регистрировать чужие имена и фамилии в качестве товарных знаков. Поэтому торговую марку с таким названием, скорее всего, зарегистрировать не удастся. Однако Сирота уже может начать продавать сыр "Путин" на рынке.
Сыр "Путин" разрешили продавать / Фото "Мир новостей"
В сети уже отреагировали на регистрацию такой марки сыра. "Путин прокис", "Путин в этом году не удался", "Путин покрылся плесенью" – новость вызвала шквал шуток.
Интересно, что сыровар несколько раз пытался передать свою продукцию президенту России.
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