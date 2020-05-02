"Путін запліснявів": у мережі висміяли створення сиру з прізвищем президента РФ
У Росії з'явився сир "Путін" – таку марку зареєстрував російський фермер та прокремлівський активіст Олег Сирота.
Сир уже пройшов необхідні випробування та схвалений Федеральною службою з акредитації. Без цього продаж молочної продукції в РФ заборонений, повідомляє видання "Октагон".
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Сирота – зять підприємця Германа Стерлігова, відомого, зокрема, відкриттям мережі магазинів, куди намагалися заборонити вхід гомосексуалам.
У виданні підкреслили, що патентне законодавство забороняє реєструвати чужі імена та прізвища як товарні знаки. Тож торгову марку з такою назвою, скоріш за все, зареєструвати не вдасться. Проте Сирота вже може почати продавати сир "Путін" на ринку.
Сир "Путін" дозволили продавати / Фото "Мир новостей"
В мережі вже відреагували на реєстрацію такої марки сиру. "Путін прокис", "Путін цього року не вдався", "Путін покрився цвіллю" – новина викликала шквал жартів.
Цікаво, що сировар кілька разів намагався передати свою продукцію президенту Росії.