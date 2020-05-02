"Путін запліснявів": у мережі висміяли створення сиру з прізвищем президента РФ

У Росії з'явився сир "Путін" – таку марку зареєстрував російський фермер та прокремлівський активіст Олег Сирота.

Сир уже пройшов необхідні випробування та схвалений Федеральною службою з акредитації. Без цього продаж молочної продукції в РФ заборонений, повідомляє видання "Октагон".

Читайте також Путіна прибрали: в армійському храмі РПЦ не буде зображення президента, бо – "ще рано"

Сирота – зять підприємця Германа Стерлігова, відомого, зокрема, відкриттям мережі магазинів, куди намагалися заборонити вхід гомосексуалам.

У виданні підкреслили, що патентне законодавство забороняє реєструвати чужі імена та прізвища як товарні знаки. Тож торгову марку з такою назвою, скоріш за все, зареєструвати не вдасться. Проте Сирота вже може почати продавати сир "Путін" на ринку.



Сир "Путін" дозволили продавати / Фото "Мир новостей"

В мережі вже відреагували на реєстрацію такої марки сиру. "Путін прокис", "Путін цього року не вдався", "Путін покрився цвіллю" – новина викликала шквал жартів.

Сыровар @OlegSirota зарегистрировал сыр «Путин». «Путин покрылся плесенью». «Путин прокис». «Путин в этом году неудачный». «Закушу "Путинку" Путиным». — Воршкоп по сторителлингу (@pantherclaw) May 1, 2020

Цікаво, що сировар кілька разів намагався передати свою продукцію президенту Росії.