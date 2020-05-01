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      Путіна прибрали: в армійському храмі РПЦ не буде зображення президента, бо – "ще рано"

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      Путін – більше не ікона: зображення президента РФ прибрали з храму міноборони
      Путін – більше не ікона: зображення президента РФ прибрали з храму міноборони / Колаж 24 каналу

      Мозаїчне зображення президента Росії Володимира Путіна в патріаршому соборі РПЦ на честь Воскресіння Христового під Москвою – це головний храм збройних сил Росії – таки демонтували. Адже Путін сказав, що рано ще у такий спосіб давати оцінку його роботі.

      Про таке рішення росіян 30 квітня повідомили в "Новій газеті" та "Комерсанті".

      Початок історії читайте тут У Росії головний гарнізонний храм прикрасять мозаїками Сталіна, Путіна і всієї банди

      Путін і Сталін у храмі РПЦ: у чому суть скандалу

      • 25 квітня російські ЗМІ повідомили, що в головному храмі збройних сил Росії біля Москви запланували розмістити мозаїчне зображення президента РФ Володимира Путіна і радянського диктатора Йосипа Сталіна. Храм мали урочисто відкрити до 9 травня.
      • Утім, поєднання Путіна, Сталіна і церкви викликало нерозуміння навіть у самих росіян та гостру полеміку в суспільстві. 
      • Спершу прессекретар Путіна Пєсков говорив, що глава держави взагалі не в курсі про ситуацію, та і не президентська це, мовляв, справа – прикрасами храмів займатися. Але вже 26 квітня виправився: сказав, що президент знає про мозаїку з його зображенням, і вважає, що рано ще у такий спосіб давати оцінку його роботі.

      ​​Коли йому доповіли про це, він посміхнувся і сказав: "Колись вдячні нащадки оцінять наші заслуги, але зараз це робити ще рано",
      – сказав Пєсков.

      • Кілька днів керівники РПЦ та РФ думали, як вийти із ситуації, і, зрештою, вирішили таки Путіна прибрати – себто, прибрати його зображення з мозаїки у храмі. Про це 30 квітня повідомили одразу кілька видань та оприлюднили фотодокази. 

      Путін
      Ось так робили мозаїчного Путіна в храмі РПЦ / Фото МБХ

      Путін
      А так мало б виглядати зображення в підсумку / Фото "Новая газета"

      Путін
      Але виглядати так воно вже не буде: Путіна прибрали / Фото "Комерсанта"

      До слова, змінювати загальну концепцію картини не будуть. Просто зображення політичних діячів замінять зображення монахів. Ну і 9 травня храм вже не відкриють – перенесли на невизначений термін через коронавірус. 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Курйозні новини РПЦ Володимир Путін Новини Росії
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