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      У Росії головний гарнізонний храм прикрасять мозаїками Сталіна, Путіна і всієї банди: фото

      - Читать новость на русском
      У храмі збройних сил Росії зробили мозаїку з Путіним: фото
      У Росії храм збройних сил вирішили прикрасити Путіним / ilyavaliev.livejournal.com

      Коли іноді здається, що російська пропаганда пробила дно, наші східні сусіди нагадують, що це не все, на що вони здатні. Цього разу як джерело поширення пропаганди знову обрали церкву, а лідери російського імперіалізму замінили собою святих.

      Мовиться про головний храм Збройних сил Росії. Там на стінах вирішили малювати портрети і викладати мозаїки з зображеннями Путіна, Шойгу і Сталіна, повідомляє "Новая газета".

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      Саме лідер Кремля з'являється на зображеннях найчастіше. На одному з таких Путіна зобразили з ще цілою низкою представників російської "еліти":

      • Сергій Шойгу – міністр оборони;
      • Валентина Матвієнко – голова Ради Федерації;
      • В'ячеслав Володін – голова Державної Думи;
      • Микола Патрушев – голова Радбезу Росії;
      • Олександр Бортников – очільник ФСБ;
      • Валерій Герасимов – начальник генштабу ЗС Росії.

      храм ЗС Росії, мозаїка з Путіним
      Мозаїка з Путіним у храмі Збройних сил Росії / фото "Новая газета"

      Що цікаво, усі вони – як військові, так і політики – брали безпосередню участь в окупації Криму. Такий збіг дуже легко пояснюється наступними зображеннями.

      До слова Через коронавірус Крим хоче відгородитися від Росії, але не може

      На одному з них – мозаїка з кількома дівчатами і написом "Крим наш". На іншому – Богородиця оберігає Путіна і "зелених чоловічків", які без розпізнавальних знаків вторглися у Крим і силою окупували його.

      мозаїка російських
      Мозаїка у храмі Збройних сил Росії / фото "Радіо Свобода"

      зелені чоловічки, образ
      Образ з "зеленими чоловічками" / фото "Новой газеты"

      Вишенькою на торті є образ з радянськими військовими та Йосифом Сталіним. Аби зрозуміти всю глибину дисонансу, слід лише згадати, що Радянський Союз знищував усе пов'язане з релігією загалом і християнством зокрема.

      образ зі Сталіним
      Образ з радянськими військовими і Сталіним / фото "Новой газеты"

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Анексія Криму СРСР Володимир Путін Курйозні новини
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