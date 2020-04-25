У Росії головний гарнізонний храм прикрасять мозаїками Сталіна, Путіна і всієї банди: фото
Коли іноді здається, що російська пропаганда пробила дно, наші східні сусіди нагадують, що це не все, на що вони здатні. Цього разу як джерело поширення пропаганди знову обрали церкву, а лідери російського імперіалізму замінили собою святих.
Мовиться про головний храм Збройних сил Росії. Там на стінах вирішили малювати портрети і викладати мозаїки з зображеннями Путіна, Шойгу і Сталіна, повідомляє "Новая газета".
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Саме лідер Кремля з'являється на зображеннях найчастіше. На одному з таких Путіна зобразили з ще цілою низкою представників російської "еліти":
- Сергій Шойгу – міністр оборони;
- Валентина Матвієнко – голова Ради Федерації;
- В'ячеслав Володін – голова Державної Думи;
- Микола Патрушев – голова Радбезу Росії;
- Олександр Бортников – очільник ФСБ;
- Валерій Герасимов – начальник генштабу ЗС Росії.
Мозаїка з Путіним у храмі Збройних сил Росії / фото "Новая газета"
Що цікаво, усі вони – як військові, так і політики – брали безпосередню участь в окупації Криму. Такий збіг дуже легко пояснюється наступними зображеннями.
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На одному з них – мозаїка з кількома дівчатами і написом "Крим наш". На іншому – Богородиця оберігає Путіна і "зелених чоловічків", які без розпізнавальних знаків вторглися у Крим і силою окупували його.
Мозаїка у храмі Збройних сил Росії / фото "Радіо Свобода"
Образ з "зеленими чоловічками" / фото "Новой газеты"
Вишенькою на торті є образ з радянськими військовими та Йосифом Сталіним. Аби зрозуміти всю глибину дисонансу, слід лише згадати, що Радянський Союз знищував усе пов'язане з релігією загалом і християнством зокрема.
Образ з радянськими військовими і Сталіним / фото "Новой газеты"