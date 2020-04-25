12:20
25 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Через коронавірус Крим хоче відгородитися від Росії, але не може

      - Читать новость на русском
      У Криму просять росіян не пхатися на півострів
      У Криму просять росіян не пхатися на півострів / mygazeta.com

      Ставленик Путіна у Криму Сергій Аксьонов вперше за 6 років окупації півострова визнав, що росіянам там не місце. Щоправда, причиною для цього стала пандемія коронавірусу, попри яку туристи з сусідньої країни продовжують їхати в український Крим.

      Аксьонов записав у своєму фейсбуці звернення, у якому скаржиться на те, що отримує постійні звернення від кримчан. Їм не подобається, що росіяни везуть до них свій коронавірус.

      Важливо Коронавірус в окупованому Криму: зафіксовано рекордну кількість випадків

      Далі ставленик окупантів чомусь заявляє, буцімто кримчани "раді бачити в гостях своїх співгромадян". Мабуть, йому варто нагадати, що співгромадяни кримчан – українці, а насильно видані у Криму російські паспорти ніхто не визнає.

      Іншого виходу у нас просто немає. Наполегливо прошу утриматися від поїздок у Крим – як у відрядження, так і відпочивати. Усі кримські санаторії та місця відпочинку закриті,
      – заявив Сергій Аксьонов.

      Інформацію про те, що готелі та санаторії у Криму закриті, підтверджує і видання "Крим.Реалії". Щоправда, журналісти пояснюють: дехто з мешканців Криму продовжує селити у себе туристів з Росії, попри усі загрози.

      Тут верх, імовірно, бере бажання підзаробити. Позаяк за умов фактично відсутньої конкуренції, люди можуть самотужки встановлювати ціну на проживання для росіян, які вже приїхали у Крим і не мають куди діватися.

      До слова, перед великодніми святами пасажиропотік через міст окупантів зріс на 40%. На мосту встановили блокпости і обіцяли пропускати лише тих, хто зможе документально підтвердити мету поїздки.

      Звернення ставленика окупантів Аксьонова: дивіться відео

      Що відомо про коронавірус у Криму?Станом на 25 квітня у Криму зафіксовано вже 92 випадки захворювання на коронавірус. З них 25 у Севастополі, а 10 – за останню добу, що наразі є рекордом.

      Сам Аксьонов не раз зізнавався, що значна частка випадків завезені з Росії, яка вважає український півострів "своїм". Втім інфекція вже почала активно поширюватися і в самому Криму.

      Громадські організації та представники української дипломатії стверджують, що окупанти суттєво занижують реальну кількість хворих у Криму. Наприклад, сусідня Росія за цим показником вже майже догнала Китай – там захворіли понад 68 тисяч людей.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Новини України Коронавірус в Україні Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Хаос та паніка: як дезінформація впливає на людей і що з цим робити
      сьогодні , 12:00 Хаос та паніка: як дезінформація впливає на людей і що з цим робити
      Блог Медіа
      Річниця президенства Зеленського і повернення Саакашвілі – підсумки програми "Голобородько"
      сьогодні , 11:30 Річниця президенства Зеленського і повернення Саакашвілі – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько