Через коронавірус Крим хоче відгородитися від Росії, але не може

Ставленик Путіна у Криму Сергій Аксьонов вперше за 6 років окупації півострова визнав, що росіянам там не місце. Щоправда, причиною для цього стала пандемія коронавірусу, попри яку туристи з сусідньої країни продовжують їхати в український Крим.

Аксьонов записав у своєму фейсбуці звернення, у якому скаржиться на те, що отримує постійні звернення від кримчан. Їм не подобається, що росіяни везуть до них свій коронавірус.

Важливо Коронавірус в окупованому Криму: зафіксовано рекордну кількість випадків

Далі ставленик окупантів чомусь заявляє, буцімто кримчани "раді бачити в гостях своїх співгромадян". Мабуть, йому варто нагадати, що співгромадяни кримчан – українці, а насильно видані у Криму російські паспорти ніхто не визнає.

Іншого виходу у нас просто немає. Наполегливо прошу утриматися від поїздок у Крим – як у відрядження, так і відпочивати. Усі кримські санаторії та місця відпочинку закриті,

– заявив Сергій Аксьонов.

Інформацію про те, що готелі та санаторії у Криму закриті, підтверджує і видання "Крим.Реалії". Щоправда, журналісти пояснюють: дехто з мешканців Криму продовжує селити у себе туристів з Росії, попри усі загрози.

Тут верх, імовірно, бере бажання підзаробити. Позаяк за умов фактично відсутньої конкуренції, люди можуть самотужки встановлювати ціну на проживання для росіян, які вже приїхали у Крим і не мають куди діватися.

До слова, перед великодніми святами пасажиропотік через міст окупантів зріс на 40%. На мосту встановили блокпости і обіцяли пропускати лише тих, хто зможе документально підтвердити мету поїздки.

Звернення ставленика окупантів Аксьонова: дивіться відео

Що відомо про коронавірус у Криму?Станом на 25 квітня у Криму зафіксовано вже 92 випадки захворювання на коронавірус. З них 25 у Севастополі, а 10 – за останню добу, що наразі є рекордом.



Сам Аксьонов не раз зізнавався, що значна частка випадків завезені з Росії, яка вважає український півострів "своїм". Втім інфекція вже почала активно поширюватися і в самому Криму.



Громадські організації та представники української дипломатії стверджують, що окупанти суттєво занижують реальну кількість хворих у Криму. Наприклад, сусідня Росія за цим показником вже майже догнала Китай – там захворіли понад 68 тисяч людей.