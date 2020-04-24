Бойовики перейменували Донецьк: фото "указу"
Окупанти на Донбасі вирішили перейменувати Донецьк на Сталіно. Відповідне рішення прийняв "голова" так званої "ДНР" Денис Пушилін. Він вчинив це вслід за "колегами" з ОРЛО, які напередодні змінили назву Луганська на Ворошиловград.
Відповідний "указ" Пушиліна від 23 квітня у твіттері опублікував блогер під ніком Necro Mancer.
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Бойовики перейменували Донецьк у Сталіно та хочуть використовувати назву Сталіно "як альтернативну і на час різних пам'ятних заходів".
В "указі" йдеться, що окупанти вирішили "популяризувати історичне найменування місто Сталіно" на території окупованої Донецької області в такі дати:
- 9 травня – День Перемоги – день, коли за московським часом капітулювала Німеччина;
- 22 червня – День пам'яті та скорботи;
- 8 вересня – День визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників.
Бойовики перейменували Донецьк у Сталіно / Фото з твіттера Necro Mancer
Тобто майже так, як у так званій ЛНР. Окрім останньої дати – ОРЛО відзначають День визволення Луганська (14 лютого).
Нагадаємо, напередодні окупанти перейменували Луганськ у Ворошиловград.
Що відомо про попередні назви Донецька
- Першою назвою міста була Олександрівка. Історики вважають датою заснування міста 1779 рік, коли українські козаки заснували населений пункт, який тепер є передмістям Донецька.
- Наступною була назва Юзівка – на честь англійця Джона Джеймса Юза. Він у 1869 році розпочав будівництво металургійного заводу. У ньому брали участь жителі селища, яке згодом назвали, вшанувавши Юза.
- А в 1924 році Юзівку перейменували на Сталіно.
- Сучасну назву Донецьк отримав від назви регіону – Донецького басейну, названого так завдяки його розміщенню вздовж річки Донець.
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