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      Бойовики перейменували Донецьк: фото "указу"

      - Читать новость на русском
      Бойовики перейменували Донецьк / unn.com.ua

      Окупанти на Донбасі вирішили перейменувати Донецьк на Сталіно. Відповідне рішення прийняв "голова" так званої "ДНР" Денис Пушилін. Він вчинив це вслід за "колегами" з ОРЛО, які напередодні змінили назву Луганська на Ворошиловград.

      Відповідний "указ" Пушиліна від 23 квітня у твіттері опублікував блогер під ніком Necro Mancer.

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      Бойовики перейменували Донецьк у Сталіно та хочуть використовувати назву Сталіно "як альтернативну і на час різних пам'ятних заходів".

      В "указі" йдеться, що окупанти вирішили "популяризувати історичне найменування місто Сталіно" на території окупованої Донецької області в такі дати:

      • 9 травня – День Перемоги – день, коли за московським часом капітулювала Німеччина;
      • 22 червня – День пам'яті та скорботи;
      • 8 вересня – День визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників.


      Бойовики перейменували Донецьк у Сталіно / Фото з твіттера Necro Mancer

      Тобто майже так, як у так званій ЛНР. Окрім останньої дати – ОРЛО відзначають День визволення Луганська (14 лютого).
      Нагадаємо, напередодні окупанти перейменували Луганськ у Ворошиловград.

      Що відомо про попередні назви Донецька

      • Першою назвою міста була Олександрівка. Історики вважають датою заснування міста 1779 рік, коли українські козаки заснували населений пункт, який тепер є передмістям Донецька.
      • Наступною була назва Юзівка – на честь англійця Джона Джеймса Юза. Він у 1869 році розпочав будівництво металургійного заводу. У ньому брали участь жителі селища, яке згодом назвали, вшанувавши Юза.
      • А в 1924 році Юзівку перейменували на Сталіно.
      • Сучасну назву Донецьк отримав від назви регіону – Донецького басейну, названого так завдяки його розміщенню вздовж річки Донець.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Проросійські бойовики Окуповані території Новини України Історія Новини Донецька
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