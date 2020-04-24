Бойовики перейменували Донецьк: фото "указу"

Окупанти на Донбасі вирішили перейменувати Донецьк на Сталіно. Відповідне рішення прийняв "голова" так званої "ДНР" Денис Пушилін. Він вчинив це вслід за "колегами" з ОРЛО, які напередодні змінили назву Луганська на Ворошиловград.

Відповідний "указ" Пушиліна від 23 квітня у твіттері опублікував блогер під ніком Necro Mancer.

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Бойовики перейменували Донецьк у Сталіно та хочуть використовувати назву Сталіно "як альтернативну і на час різних пам'ятних заходів".

В "указі" йдеться, що окупанти вирішили "популяризувати історичне найменування місто Сталіно" на території окупованої Донецької області в такі дати:

9 травня – День Перемоги – день, коли за московським часом капітулювала Німеччина;

– День Перемоги – 22 червня – День пам'яті та скорботи;

– День пам'яті та скорботи; 8 вересня – День визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників.



Бойовики перейменували Донецьк у Сталіно / Фото з твіттера Necro Mancer

Тобто майже так, як у так званій ЛНР. Окрім останньої дати – ОРЛО відзначають День визволення Луганська (14 лютого).

Нагадаємо, напередодні окупанти перейменували Луганськ у Ворошиловград.

Що відомо про попередні назви Донецька