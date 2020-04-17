Бойовики хочуть знову називати Луганськ Ворошиловградом, але лише тричі на рік

Луганські бойовики хочуть знову повернути найсхіднішому обласному центру України назву Ворошиловград. Втім бойовики переконані, що робити це достатньо буде лише тричі на рік – 9 травня, 22 червня і 14 лютого.

Відповідний так званий "указ" видав ватажок військово-терористичного угруповання Леонід Пасічник, хоча юридично це абсолютно нічого не означає. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

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Проросійські бойовики планують вживати іншу назву під час святкування дат, пов'язаних з "Великою вітчизняною війною". У такий спосіб російська пропаганда викривляє реальність про Другу світову і змову Радянського Союзу з Німеччиною у ній.

Тож називати Луганськ Ворошиловградом бойовики планують у три дні на рік:

9 травня – день, коли за московським часом капітулювала Німеччина. Насправді це було 8 травня 1945 року.

– день, коли за московським часом капітулювала Німеччина. Насправді це було 8 травня 1945 року. 22 червня – день, коли Німеччина напала на Радянський Союз. До цього моменту між ними діяв договір про ненапад і вони, фактично, воювали на одному боці.

– день, коли Німеччина напала на Радянський Союз. До цього моменту між ними діяв договір про ненапад і вони, фактично, воювали на одному боці. 14 лютого – день звільнення Луганська від німецько-фашистських загарбників.

Звідки походить назва Ворошиловград?Луганськ так називався двічі – у період між 1935 і 1958 роком, а потім з 1970 до 1990 років. Таку назву він отримав від двічі героя Радянського Союзу Климанта Ворошилова, який родом з Лисичанська Луганської області.



Ворошилов був радянським військовим і політиком, першим маршалом СРСР, а у 1953-1960 роках головою Верховної Ради Союзу (фактичним главою держави).