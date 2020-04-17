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      Бойовики хочуть знову називати Луганськ Ворошиловградом, але лише тричі на рік

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      Бойовики хочуть називати Луганськ Ворошиловградом / freeradio.com.ua

      Луганські бойовики хочуть знову повернути найсхіднішому обласному центру України назву Ворошиловград. Втім бойовики переконані, що робити це достатньо буде лише тричі на рік – 9 травня, 22 червня і 14 лютого.

      Відповідний так званий "указ" видав ватажок військово-терористичного угруповання Леонід Пасічник, хоча юридично це абсолютно нічого не означає. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

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      Проросійські бойовики планують вживати іншу назву під час святкування дат, пов'язаних з "Великою вітчизняною війною". У такий спосіб російська пропаганда викривляє реальність про Другу світову і змову Радянського Союзу з Німеччиною у ній.

      Тож називати Луганськ Ворошиловградом бойовики планують у три дні на рік:

      • 9 травня – день, коли за московським часом капітулювала Німеччина. Насправді це було 8 травня 1945 року.
      • 22 червня – день, коли Німеччина напала на Радянський Союз. До цього моменту між ними діяв договір про ненапад і вони, фактично, воювали на одному боці.
      • 14 лютого – день звільнення Луганська від німецько-фашистських загарбників.

      Звідки походить назва Ворошиловград?Луганськ так називався двічі – у період між 1935 і 1958 роком, а потім з 1970 до 1990 років. Таку назву він отримав від двічі героя Радянського Союзу Климанта Ворошилова, який родом з Лисичанська Луганської області.

      Ворошилов був радянським військовим і політиком, першим маршалом СРСР, а у 1953-1960 роках головою Верховної Ради Союзу (фактичним главою держави).

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Проросійські бойовики Історія Новини Луганська СРСР Російська пропаганда
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