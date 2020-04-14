Найбільше від COVID-19 може постраждати окупований Донбас, – дослідник
Окуповані території Донбасу можуть найбільше постраждати від коронавірусної інфекції. Річ у тім, що система охорони здоров'я у регіоні зазнала значної деградації, а більшість населення – уразливі до COVID-19 пенсіонери.
Ба більше – російські найманці продовжують поширювати неправдиву інформацію про кількість інфікованих. Так, вони її суттєво занижують про це у дослідженні "Східна Україна і коронавірус" Фонду Карнегі за міжнародний мир пише британський журналіст і дослідник Томас де Ваал.
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Ці регіони (Донецький і Луганський – 24 канал), а також і частина підконтрольних уряду територій, де ситуація дещо краща, мають коктейль із трьох проблем, які роблять їх особливо вразливими щодо найгірших наслідків пандемії,
– зазначає він.
Про які три проблеми пише Ваал:
- 36% населення ОРДЛО – це пенсіонери, багато з яких мають великі проблеми зі здоров'ям.
- Система охорони здоров'я у регіоні зазнала значної деградації після 2014 року. Ці території залишили майже 1500 медичних працівників.
- Створені Росією адміністрації на цих територіях є слабкими і неспроможними ефективно реагувати на кризу, пов'язану з коронавірусом.
Експерт також піддає сумніву офіційні повідомлення представників окупаційних адміністрацій. Вони, зокрема, заявляють, що у регіоні зафіксовано менше десятка випадків інфікування COVID-19.
За словами Ваала, більшість обізнаних експертів не сприймають такі заяви серйозно.
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Скільки випадків коронавірусу фіксують на Донбасі окупанти? Станом на 14 квітня проросійські найманці звітують про 22 випадки захворювання на COVID-19 на території окупованої Донеччини. Летальних випадків начебто немає. Тим часом окупанти з так званої "ЛНР" інформують про всього 16 підтверджених випадків коронавірусу. Теж – без смертей.
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