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      Найбільше від COVID-19 може постраждати окупований Донбас, – дослідник

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      Найбільше від коронавірусу може постраждати Донбас / Ілюстративне фото / 24 канал

      Окуповані території Донбасу можуть найбільше постраждати від коронавірусної інфекції. Річ у тім, що система охорони здоров'я у регіоні зазнала значної деградації, а більшість населення – уразливі до COVID-19 пенсіонери.

      Ба більше – російські найманці продовжують поширювати неправдиву інформацію про кількість інфікованих. Так, вони її суттєво занижують про це у дослідженні "Східна Україна і коронавірус" Фонду Карнегі за міжнародний мир пише британський журналіст і дослідник Томас де Ваал.

      До теми Лист з Луганська: коронавірусний карантин "по-сепарські"

      Ці регіони (Донецький і Луганський – 24 канал), а також і частина підконтрольних уряду територій, де ситуація дещо краща, мають коктейль із трьох проблем, які роблять їх особливо вразливими щодо найгірших наслідків пандемії,
      – зазначає він.

      Про які три проблеми пише Ваал:

      1. 36% населення ОРДЛО – це пенсіонери, багато з яких мають великі проблеми зі здоров'ям.
      2. Система охорони здоров'я у регіоні зазнала значної деградації після 2014 року. Ці території залишили майже 1500 медичних працівників.
      3. Створені Росією адміністрації на цих територіях є слабкими і неспроможними ефективно реагувати на кризу, пов'язану з коронавірусом.

      Експерт також піддає сумніву офіційні повідомлення представників окупаційних адміністрацій. Вони, зокрема, заявляють, що у регіоні зафіксовано менше десятка випадків інфікування COVID-19.

      За словами Ваала, більшість обізнаних експертів не сприймають такі заяви серйозно.

      Актуально: Російські окупанти приховують реальну картину з COVID-19 на Донбасі та у Криму: деталі

      Скільки випадків коронавірусу фіксують на Донбасі окупанти? Станом на 14 квітня проросійські найманці звітують про 22 випадки захворювання на COVID-19 на території окупованої Донеччини. Летальних випадків начебто немає. Тим часом окупанти з так званої "ЛНР" інформують про всього 16 підтверджених випадків коронавірусу. Теж – без смертей.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Коронавірус COVID-19 Новини Луганська Новини Донецька Коронавірус в Україні Проросійські бойовики Війна на Донбасі
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