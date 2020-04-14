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      Больше всего от COVID-19 может пострадать оккупированный Донбасс, – исследователь

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      Больше всего от коронавируса может пострадать Донбасс / Иллюстративное фото / 24 канал

      Оккупированные территории Донбасса могут больше всего пострадать от коронавирусной инфекции. Дело в том, что система здравоохранения в регионе претерпела значительную деградацию, а большая часть населения – уязвимые к COVID-19 пенсионеры.

      Более того, российские наемники продолжают распространять ложную информацию о количестве инфицированных. Да, они ее существенно занижают об этом в исследовании "Восточная Украина и коронавирус" Фонда Карнеги за международный мир пишет британский журналист и исследователь Томас де Ваал.

      К теме Письмо из Луганска: коронавирусный карантин " по-сепарски"

      Эти регионы (Донецкий и Луганский – 24 канал), а также и часть подконтрольных правительству территорий, где ситуация несколько лучше, имеют коктейль из трех проблем, которые делают их особенно уязвимыми относительно худших последствий пандемии,
      – отмечает он.

      О каких трех проблемах пишет Ваал:

      1. 36% населения ОРДЛО – это пенсионеры, многие из которых имеют большие проблемы со здоровьем.
      2. Система здравоохранения в регионе испытала значительную деградацию после 2014 года. Эти территории оставили почти 1500 медицинских работников.
      3. Созданные Россией администрации на этих территориях являются слабыми и неспособными эффективно реагировать на кризис, связанный с коронавирусом.

      Эксперт также подвергает сомнению официальные сообщения представителей оккупационных администраций. Они, в частности, заявляют, что в регионе зафиксировано менее десятка случаев инфицирования COVID-19.

      По словам Ваала, большинство осведомленных экспертов не воспринимают такие заявления всерьез.

      Актуально: Российские оккупанты скрывают реальную картину с COVID-19 на Донбассе и в Крыму: детали

      Сколько случаев коронавируса фиксируют на Донбассе оккупанты? По состоянию на 14 апреля пророссийские наемники отчитываются о 22 случаях заболевания COVID-19 на территории оккупированной Донетчины. Летальных случаев вроде нет. Тем временем оккупанты из так называемой "ЛНР" информируют о всего 16 подтвержденных случаях коронавируса. Тоже – без смертей.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости Луганска Новости Донецка Коронавирус в Украине Пророссийские боевики Война на Донбассе Оккупированные территории Новости Украины
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