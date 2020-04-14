Больше всего от COVID-19 может пострадать оккупированный Донбасс, – исследователь

Оккупированные территории Донбасса могут больше всего пострадать от коронавирусной инфекции. Дело в том, что система здравоохранения в регионе претерпела значительную деградацию, а большая часть населения – уязвимые к COVID-19 пенсионеры.

Более того, российские наемники продолжают распространять ложную информацию о количестве инфицированных. Да, они ее существенно занижают об этом в исследовании "Восточная Украина и коронавирус" Фонда Карнеги за международный мир пишет британский журналист и исследователь Томас де Ваал.

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Эти регионы (Донецкий и Луганский – 24 канал), а также и часть подконтрольных правительству территорий, где ситуация несколько лучше, имеют коктейль из трех проблем, которые делают их особенно уязвимыми относительно худших последствий пандемии,

– отмечает он.

О каких трех проблемах пишет Ваал:

36% населения ОРДЛО – это пенсионеры, многие из которых имеют большие проблемы со здоровьем. Система здравоохранения в регионе испытала значительную деградацию после 2014 года. Эти территории оставили почти 1500 медицинских работников. Созданные Россией администрации на этих территориях являются слабыми и неспособными эффективно реагировать на кризис, связанный с коронавирусом.

Эксперт также подвергает сомнению официальные сообщения представителей оккупационных администраций. Они, в частности, заявляют, что в регионе зафиксировано менее десятка случаев инфицирования COVID-19.

По словам Ваала, большинство осведомленных экспертов не воспринимают такие заявления всерьез.

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Сколько случаев коронавируса фиксируют на Донбассе оккупанты? По состоянию на 14 апреля пророссийские наемники отчитываются о 22 случаях заболевания COVID-19 на территории оккупированной Донетчины. Летальных случаев вроде нет. Тем временем оккупанты из так называемой "ЛНР" информируют о всего 16 подтвержденных случаях коронавируса. Тоже – без смертей.