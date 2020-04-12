Лист з Луганська: коронавірусний карантин "по-сепарські"

На відміну від усього світу, епідемічна ситуація в окупованому Луганську вельми сприятлива.

Всего пятеро выявленных случаев коронавирусной инфекции. Почти все – вахтовики, вернувшиеся в "республику" с заработков из России и плотно пообщавшиеся с ближайшей родней и друзьями, от которых инфекция пошла дальше.

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Последний выявленный случай – воспитательница в детском саду, что было бы не так страшно, если бы не род ее деятельности. В народе бытует мнение, что даже поправившись, ей вряд ли удастся вернуться на прежнюю работу – месть коллектива и родителей страшна.

В ответ на выявленные случаи коронавирусной инфекции закрыли два города для въезда и выезда, города патрулирует "полиция" и казаки в парадной форме с полным иконостасом орденов на груди. Передвигаться по городу можно только в магазины, больницу или на почту. Хотя именно в этих городах не так-то много желающих выходить из дома в связи с угрозой заражения.

Настроения у людей в "республике" совершенно полярные – от страха покидать свой дом до полнейшего равнодушия. Кто-то ходит в гости и принимает гостей, кто-то, наоборот, без особого повода не выходит никуда. Началась торговля масками (красная цена за тряпичную маску с рук – 50 рублей). Одноразовые маски по рынкам реализуют от 50 до 75 рублей за штуку. Модными считаются черные маски с рисунком. Цена за одноразовую аптечную маску белого цвета – 35 рублей за штуку.

Очень много откровенно кривых вещей относительно внедренных санкций по запрету работы мастерских и непродовольственных магазинов. Действительно, все показательно закрыто, но торговля продолжается с запасного входа магазина, а выдача и прием заказов осуществляется через форточку, что само по себе комично. И если карантин есть, то для кого он?

Маски тоже носят весьма условно. Они как галочка выполнения предписаний висят на шее или лежат рядом с продавцами в супермаркетах. Для проверяющих они есть, а сами работники контактной зоны носят их весьма неохотно.

Настроения в массах очень разные. Кто-то надеется, что поедет на море летом (потому что слышал, что с потеплением все закончится), а кто-то скорее будет сидеть дома впроголодь, чем выйдет из дома без острой необходимости. При этом народ ездит убирать на кладбища, готовится к Пасхе, а по городу везде торгуют искусственными цветами и венками, на которые отчего-то никакие санкции не распространяются.

Отдельно есть карантин (его никто официально не объявлял), есть масочный режим, и есть торговля венками к Пасхе, и полное народу богослужение по храмам в Благовещение (понятно, что там нет никакого масочного режима). И вместе с этим дистанционное обучение, которое предполагает сдачу тетрадей каждый день в школу. То есть все происходящее никак не ложится в одну линию, а идет как бы параллельно: маски, венки, тетради в школу, люди в храмах, торговля с запасного входа и еда на вынос (только не есть в самом кафе).

По городу затянули оградительной лентой детские площадки и лавочки, на что многие философски заметили, что площадки есть еще во дворах и лавочки тоже. А так, конечно, вирус, карантин и все как в России – только с небольшими местными особенностями.