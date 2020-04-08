Какая ситуацию с коронавирусом на оккупированных территориях?

7 апреля на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник со ссылкой на данные ГУР МОУ сообщил о том, что большинство инфицированных в ОРДЛО течение марта текущего года посещали РФ через неконтролируемые Украиной участки границы.

При цьому, як додав речник, з початку квітня цього року спеціальними автобусними рейсами до Ростовської області та у зворотному напрямку перевезено понад 2 тис. осіб. "За даними розвідки, зазначене призводить до погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", – наголосив Мотузяник.

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Варто зазначити, що озвучена на брифінгу інформація ГУР МОУ не відповідає дійсності.

За інформацією місцевих ЗМІ, станом 18 березня поточного року на території окупованих районів Донецької області під наглядом лікарів перебували дві жінки з підозрою на коронавірус. Одна з них приїхала 9 березня з Китаю, а друга прибула 14 березня з Москви, а туди прилетіла з Італії. При проходженні кордону температура пасажирки була нормальною, але її родичі вирішили звернутися до медичної установи і поставити жінку під спостереження.

31 березня т. зв. "міністр охорони здоров'я ДНР" Ольга Долгошапко повідомила, що на території окуопованих раонів Донецької області зареєстрований перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Долгошапко зазначила, що заражена прибула з Москви з чоловіком і маленьким сином.

На території окупованих районів Луганської області станом на 4 квітня підтверджено 4 випадки COVID-19. За інформацією т.зв. "головного державного санітарного лікаря" самопроголошеної "ЛНР" Докашенка, перші два випадки захворювання коронавірусною інфекцією є привізними, з Москви.

Це т. зв. "заробітчани", які перебували на території РФ і на момент епідемії коронавірусу вирішили повернутися додому, а не відвідували РФ протягом березня місяця через неконтрольовані Україною ділянки кордону, як це стверджує ГУР МОУ.

Щодо відвідин мешканцями ОРДЛО РФ через неконтрольовані Україною ділянки державного кордону.

18 березня т. зв. "служба прикордонної охорони Міністерства державної безпеки ЛНР" інформує мешканців окупованих районів Луганської області, що пропуск пасажирських автобусів з реєстрацією самопроголошеної "ЛНР" через міжнародні пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією тимчасово припинений.

Пов'язано це з тим, що з півночі 18 березня Росія обмежила в'їзд в країну іноземних громадян і осіб без громадянства. Обмеження триватимуть до півночі 1 травня. Лише з 24 березня був відновлений пропуск пасажирських автобусів з реєстрацією самопроголошеної "ЛНР", але виключно в пунктах пропуску "Ізварине", "Довжанський" і "Червонопартизанськ". В свою чергу робота місцевих пунктів пропуску на кордоні самопроголошеної "ЛНР" з РФ – "Поповка", "Північний", "Піщанівка", "Краснодарка", "Краснодарка-1" і "Новоборовиці" тимчасово припинена.

Стосовно інформації української розвідки щодо перевезення з метою оформлення громадянства РФ з початку квітня цього року спеціальними автобусними рейсами до Ростовської області та у зворотному напрямку понад 2 тис. осіб.

Зазначу, що інформація Головного управління розвідки Міноборони України про те, що в ОРДЛО у 7-й лікарні Луганська від коронавірусу померли 9 осіб, так само не відповідає дійсності. Ця лікарня не входить у перелік шести інфекційних стаціонарів, які сьогодні розгорнуті на території самопроголошеної "ЛНР".

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Звертаю увагу політичного і військового керівництва України, що оприлюднення недостовірної інформації свідчить про низький рівень поінформованості української розвідки щодо перебігу подій на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

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