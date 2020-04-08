23:00
8 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Яка ситуацію з коронавірусом на окупованих територіях?

      -
      Що каже українська розвідка / Скрін з відео

      7 квітня на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник з посиланням на дані ГУР МОУ повідомив про те, що більшість інфікованих в ОРДЛО протягом березня поточного року відвідували РФ через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

      При цьому, як додав речник, з початку квітня цього року спеціальними автобусними рейсами до Ростовської області та у зворотному напрямку перевезено понад 2 тис. осіб. "За даними розвідки, зазначене призводить до погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", – наголосив Мотузяник.

      Читайте також: Чому епідемія схожа на війну?

      Варто зазначити, що озвучена на брифінгу інформація ГУР МОУ не відповідає дійсності.

      За інформацією місцевих ЗМІ, станом 18 березня поточного року на території окупованих районів Донецької області під наглядом лікарів перебували дві жінки з підозрою на коронавірус. Одна з них приїхала 9 березня з Китаю, а друга прибула 14 березня з Москви, а туди прилетіла з Італії. При проходженні кордону температура пасажирки була нормальною, але її родичі вирішили звернутися до медичної установи і поставити жінку під спостереження.

      31 березня т. зв. "міністр охорони здоров'я ДНР" Ольга Долгошапко повідомила, що на території окуопованих раонів Донецької області зареєстрований перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Долгошапко зазначила, що заражена прибула з Москви з чоловіком і маленьким сином.

      На території окупованих районів Луганської області станом на 4 квітня підтверджено 4 випадки COVID-19. За інформацією т.зв. "головного державного санітарного лікаря" самопроголошеної "ЛНР" Докашенка, перші два випадки захворювання коронавірусною інфекцією є привізними, з Москви.

      Це т. зв. "заробітчани", які перебували на території РФ і на момент епідемії коронавірусу вирішили повернутися додому, а не відвідували РФ протягом березня місяця через неконтрольовані Україною ділянки кордону, як це стверджує ГУР МОУ.

      Щодо відвідин мешканцями ОРДЛО РФ через неконтрольовані Україною ділянки державного кордону.

      18 березня т. зв. "служба прикордонної охорони Міністерства державної безпеки ЛНР" інформує мешканців окупованих районів Луганської області, що пропуск пасажирських автобусів з реєстрацією самопроголошеної "ЛНР" через міжнародні пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією тимчасово припинений.

      Пов'язано це з тим, що з півночі 18 березня Росія обмежила в'їзд в країну іноземних громадян і осіб без громадянства. Обмеження триватимуть до півночі 1 травня. Лише з 24 березня був відновлений пропуск пасажирських автобусів з реєстрацією самопроголошеної "ЛНР", але виключно в пунктах пропуску "Ізварине", "Довжанський" і "Червонопартизанськ". В свою чергу робота місцевих пунктів пропуску на кордоні самопроголошеної "ЛНР" з РФ – "Поповка", "Північний", "Піщанівка", "Краснодарка", "Краснодарка-1" і "Новоборовиці" тимчасово припинена.

      Стосовно інформації української розвідки щодо перевезення з метою оформлення громадянства РФ з початку квітня цього року спеціальними автобусними рейсами до Ростовської області та у зворотному напрямку понад 2 тис. осіб.

      Зазначу, що інформація Головного управління розвідки Міноборони України про те, що в ОРДЛО у 7-й лікарні Луганська від коронавірусу померли 9 осіб, так само не відповідає дійсності. Ця лікарня не входить у перелік шести інфекційних стаціонарів, які сьогодні розгорнуті на території самопроголошеної "ЛНР".

      Зверніть увагу! Чому Україна програє на всіх фронтах

      Звертаю увагу політичного і військового керівництва України, що оприлюднення недостовірної інформації свідчить про низький рівень поінформованості української розвідки щодо перебігу подій на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

      Аналітичний відділ ГІ "Права Справа" залишає за собою право на громадський контроль за діяльністю прес-служби ГУР МОУ.

      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новини політики Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Окуповані території Публікації Новини Донецька Новини Луганська
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 18:30 Новини про коронавірус 8 квітня: карантин в Україні продовжать, спалах у Першотравенську
      Новини України 6843
      сьогодні , 20:00 Карантин може тривати до весни 2021 року, – лікар-інфекціоніст про COVID-19 в Україні
      Новини України 6213
      сьогодні , 20:57 Уряд знову змінив правила карантину: деталі
      Новини України 22685
      сьогодні , 17:00 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      Новини нерухомості 4152
      сьогодні , 19:11 Коли відбудеться найближче позачергове засідання Ради та які питання на ньому розглянуть
      Новини України 2274
      сьогодні , 20:07 Піку коронавірусу в Україні може не бути: в МОЗ назвали умови
      Новини України 4551
      сьогодні , 18:20 Всеукраїнська школа онлайн – розклад занять та список каналів
      Школа 84483
      сьогодні , 17:02 Фігуранти "плівок Єрмака" розповіли про себе і про знайомство з братами
      Новини України 3254
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      6 квітня , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 22:30 Криза в Україні: які сценарії розвитку економіки
      Антон Голобородько