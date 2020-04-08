Чому Україна програє на всіх фронтах

Вирус показал отчетливо – Украина живет на аутсорсинге мировой цивилизации.

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У нас нет своей системы жизнеобеспечения, потому что мы привыкли получать все из-за рубежа – лекарства, любое оборудование, инструменты вплоть до медицинских ножниц, вплоть до ткани для медицинских масок, наша могучая числом больниц и медвузов система здравоохранения не имеет ни специалистов ни запасов ни готовности к массовым эпидемиям, и потому мы давно в случае осложнений ищем деньги для операций заграницей.

У нас нет денег, наш бюджет полностью зависит от кредитов и спекулянтов, мы не можем помочь своему бизнесу и гражданам в случае кризиса, потому что для нас норма жить взаймы, мы не можем научиться жить по средствам. Мы не можем обеспечить обсервацию тех, кто приезжает из-за границы, не можем изолировать пенсионеров, потому что у нас нет денег, и мы садимся в карантин всей нацией и даже единственные в мире закрываем свое метро, потому что мы не можем себе позволить гибких методов, наше госрегулирование – это дубина, мы не умеем по-другому.

Мы ведем шесть лет войну за независимость, но наши правители одержимы идеей заключить мир с агрессором, просто потому, что они боятся и не хотят брать на себя ответственность мобилизовать государство ради достижения победы, и потому что сдаться легче, чем бороться, и сами власти ведут пропаганду о невозможности противостоять России.

А на самом деле мы не готовы к войне также как к любой другой угрозе, потому что лидеры нашего государства боятся стать самостоятельными, боятся брать на себя ответственность, боятся любой борьбы и конфликтов, и это не из-за рейтинга и социологии, нет – это из-за страха.. Мы не изучаем свой опыт, мы не пытаемся стать сильными. Политические лидеры пытаются пропетлять, чтобы не потревожить прозябание и равнодушие большинства.

И мы вечно ни к чему не готовы, и мы вечно от всего зависимы, и мы знаем, что в самый трудный момент государство всегда разбивает паралич, а обязанности власти выполняет гражданское общество и волонтеры. Мы привыкли, что у государства нет ни ресурсов, ни компетенций, ни профессионализма во время кризиса. Мы привыкли, что на все надо скидываться самим, что для любых поступков нужен героизм.

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Мы привыкли выживать без государства в мире, где без государства выжить нельзя.

И если мы не начнем менять свою психологию, новые кризисы будут бить куда сильней и куда больней, а украинцы будут искать свое будущее в тех странах, которые ведут мировую войну за главный ресурс человечества – за человека.