16:00
8 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Почему Украина проигрывает на всех фронтах

      -
      Почему Украина - не готова / Pixabay
      Автор публикации

      Юрий Бутусов

      Началась Первая мировая биологическая война, и оказалось, что государство Украина, несмотря на шесть лет войны с РФ, абсолютно к войне не готово.

      Вирус показал отчетливо – Украина живет на аутсорсинге мировой цивилизации.

      Читайте также: О карантине и иллюзии безопасности: как я понимаю действия власти

      У нас нет своей системы жизнеобеспечения, потому что мы привыкли получать все из-за рубежа – лекарства, любое оборудование, инструменты вплоть до медицинских ножниц, вплоть до ткани для медицинских масок, наша могучая числом больниц и медвузов система здравоохранения не имеет ни специалистов ни запасов ни готовности к массовым эпидемиям, и потому мы давно в случае осложнений ищем деньги для операций заграницей.

      У нас нет денег, наш бюджет полностью зависит от кредитов и спекулянтов, мы не можем помочь своему бизнесу и гражданам в случае кризиса, потому что для нас норма жить взаймы, мы не можем научиться жить по средствам. Мы не можем обеспечить обсервацию тех, кто приезжает из-за границы, не можем изолировать пенсионеров, потому что у нас нет денег, и мы садимся в карантин всей нацией и даже единственные в мире закрываем свое метро, потому что мы не можем себе позволить гибких методов, наше госрегулирование – это дубина, мы не умеем по-другому.

      Мы ведем шесть лет войну за независимость, но наши правители одержимы идеей заключить мир с агрессором, просто потому, что они боятся и не хотят брать на себя ответственность мобилизовать государство ради достижения победы, и потому что сдаться легче, чем бороться, и сами власти ведут пропаганду о невозможности противостоять России.

      А на самом деле мы не готовы к войне также как к любой другой угрозе, потому что лидеры нашего государства боятся стать самостоятельными, боятся брать на себя ответственность, боятся любой борьбы и конфликтов, и это не из-за рейтинга и социологии, нет – это из-за страха.. Мы не изучаем свой опыт, мы не пытаемся стать сильными. Политические лидеры пытаются пропетлять, чтобы не потревожить прозябание и равнодушие большинства.

      И мы вечно ни к чему не готовы, и мы вечно от всего зависимы, и мы знаем, что в самый трудный момент государство всегда разбивает паралич, а обязанности власти выполняет гражданское общество и волонтеры. Мы привыкли, что у государства нет ни ресурсов, ни компетенций, ни профессионализма во время кризиса. Мы привыкли, что на все надо скидываться самим, что для любых поступков нужен героизм.

      Обратите внимание: Единственный путь преодолеть коронавирус

      Мы привыкли выживать без государства в мире, где без государства выжить нельзя.

      И если мы не начнем менять свою психологию, новые кризисы будут бить куда сильней и куда больней, а украинцы будут искать свое будущее в тех странах, которые ведут мировую войну за главный ресурс человечества – за человека.

      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Коронавирус COVID-19 Публикации Карантин в Украине 2020 Новости политики Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Здоровье Война на Донбассе
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 14:23 Цены на продукты: что подорожало и виноват ли карантин
      Новини України 4979
      сегодня , 14:08 Продлят ли карантин до мая: прогнозы экспертов
      Новини України 424832
      сегодня , 09:55 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 210421
      сегодня , 09:24 В Харькове жестоко избили двух начальников полиции: видео
      Новини України 5338
      сегодня , 10:52 Чернобыльская зона горит уже четвертый день: последние новости и видео
      Новини України 22138
      сегодня , 12:18 Поляков выдвинул условия, при которых отзовет часть поправок в "антиколомойский" законопроект
      Новини України 2450
      сегодня , 11:36 В ВСУ зафиксировали 5 случаев коронавируса
      Новини України 7480
      сегодня , 13:08 Где установлены блокпосты по Украине: инфографика
      Новини України 5751
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      6 апреля , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 13:35 Пенсионный фонд или безработные: куда государству надо вкладывать деньги
      Тимофій Милованов
      Залиште відгук