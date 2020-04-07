19:00
7 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чому епідемія схожа на війну?

      -
      Що спільного у війни та епідемії / mil.gov.ua

      Епідемія схожа на війну. До їх початку ти можеш вірити у що завгодно. Але потім настає катастрофа – і розставляє крапки над і.

      До войны армия могла казаться нам пережитком. Люди в погонах – дармоедами. Те, кто говорил об угрозе оккупации, – паникерами. Мы могли убеждать себя в миролюбии эпохи. Верить в нерушимость границ. Полагаться на договора и соглашения.

      Читайте также: Карантин и санкции против России: возможно ли завершение войны на Донбассе

      Мы могли отмахиваться от НАТО. Обменивать Севастополь на газовые скидки. Считать пророссийские партии – элементом внутреннего политического пейзажа. А потом случилось вторжение – и все наши соломенные домики сдул ветер истории.

      До эпидемии мы могли верить в гомеопатию. Полагать прививки ненужными. Предпочитать гадалок врачам. О медицине рассуждали целители, а о будущем – экстрасенсы. В нашем арсенале было четыреста сравнительно честных способов успокоить самих себя – а потом началась пандемия и домик из веточек тоже не выдержал испытания.

      Мы слишком долго жили в мире постправды. Убеждали себя, что все точки зрения имеют право на существование. Привыкли рассуждать, что "правда где-то посередине". Хотя правда лишь там, где она есть – и появление альтернативных версий вовсе не меняет ее координаты.

      Проблема в том, что люди эмоциональны и им свойственно уставать. Тем более, что у фактов слабый PR – привычные истины очень давно перестали звучать свежо и ярко. В какой-то момент, аудитория устает от скучной логики и начинает снова хотеть эмоций. И в этот момент на арену выходят лжепророки, которые начинают приторговывать своими заповедями.

      Наш мир устроен сложно, а спекулянты всегда торгуют простотой. Они находят простые причины и несложные следствия. Могущественные заговоры и влиятельных врагов. Они кивают на тайные знания прошлого, а люди им верят. Забывая о том, что в нашем прошлом нет ничего, достойного ностальгии.

      Но весь этот фестиваль глупости имеет срок годности. Война и эпидемия включают режим причинно-следственных связей. Заставляют каждого платить за свои иллюзии.

      Неважно, по каким мотивам вы в них верили. Наивность и глупость редко отличаются по последствиям. Альтернативных фактов не существует, а за воинствующее невежество приходится расплачиваться согласно установленному прайсу.

      Факты скучны, но именно они позволяют оценивать риски, соизмерять усилия и взвешивать последствия. Они не позволяют терять связь с реальностью и проводят аудит альтернатив. Они помогают тебе понять размеры синицы в руках и потенциал журавля в небе. В некоторые моменты истории это может оказаться чертовски важно. Потому что естественный отбор никто не отменял.

      Обратите внимание: Оккупанты на Донбассе скрывают факты распространения COVID-19, – разведка

      Причинно-следственные связи пронизывают нашу реальность вдоль и поперек. Если ты не веришь в прививки – не рассчитывай на иммунитет. Если не лечишь болезнь – получаешь метастазы. Если предпочитаешь экстрасенсов – потом не жалуйся.

      Потому что ложные боги могут пережить катастрофу. А вот их паства – не всегда.

      Источник: Радио Свобода

      Автор: Павло Казарін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Новини України Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Публікації Війна на Донбасі Війна
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 16:45 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      Традиції 115402
      сьогодні , 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
      Здорове життя 45904
      сьогодні , 15:58 Чорнобильська зона палає вже четвертий день: останні новини і відео
      Новини України 18123
      сьогодні , 16:39 В Одесі патрульні повалили на землю власника кіоску з кавою: що кажуть у поліції
      Новини України 6400
      сьогодні , 15:45 Як Україна виходитиме з карантину: орієнтовний план та дати
      Новини України 28255
      сьогодні , 16:43 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
      Новини України 395322
      сьогодні , 16:14 У Бориса Джонсона немає пневмонії, – представник прем’єра Британії
      Новини світу 13702
      сьогодні , 16:20 Ціни на продукти: що подорожчало і чи винен карантин
      Новини України 4299
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Остаточне знищення: Коломойський показав крайню межу, до якої може шантажувати
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 18:52 Що не так із посиленням карантинних обмежень: пояснення правозахисників
      Євгенія Мазур
      Залиште відгук