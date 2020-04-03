Карантин и санкции против России: возможно ли завершение войны на Донбассе

Сейчас ситуация на линии разграничения особых изменений не произошло. В ответ на призывы Украины к прекращению огня боевики усилили обстрелы.

Щодня фіксується близько десяти обстрілів, в тому числі з використанням забороненої мінськими домовленостями зброї. Крім того, зафіксована активність снайперських пар ворога.

Читайте також: Що Росія буде підсовувати Україні в Мінську: тлумачний словник Путіна

Варто зазначити, що проросійські бойовики посилили обстріли на момент проведення засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбувалося цього разу в режимі відеоконференції. Не вперше в такий спосіб Росія тисне на українську владу. Кремль вперто просуває свій порядок денний, суть якого: РФ – миротворець і не сторона конфлікту, а в Україні – "громадянська війна". І очікувати будь-яких змін внаслідок ситуації з пандемією коронавірусу навряд чи варто. Москва хоче посадити Київ за стіл переговорів з Донецьком і Луганськом. І не збирається відступати від своїх планів. Так що затишшя на фронті не буде однозначно.

Зі свого боку Кремль навпаки намагається використати пандемію коронавірусу у власних цілях – скасування економічних санкцій. При цьому відмовлятися від анексії Криму та окупації частини Донбасу вона не має наміру.

Позиція США щодо антиросійських санкцій чітка: жодних поступок у питанні територіальної цілісності України. Водночас, наскільки в цьому питанні буде одностанойною Європа, залежить від позиції головних партнерів України – Німеччини і Франції. Але продовження економічних санкцій в ЄС приймається колегіально. З одного боку, Росія має певне лобі в ЄС щодо зняття економічних санкцій. З іншого, є сподівання, що переважить прагматизм над економічною доцільністю.

Коронавірус і введені в зв'язку з цим карантинні заходи, дали Україні, яка все більше здавала останнім часом свої переговорні позиції, відстрочку як мінімум на два місяці.

Потрібно розумно використовувати відстрочку як у питанні ратифікації угоди в рамках мінського формату, так і зустрічі в нормандському форматі. Україна повинна більш конструктивно підійти до питання верифікації списків на обмін, щоб не повторити попередніх помилок, коли нашими офіційними особами називалися різні цифри, що дозволило опонентам звинувачувати Україну в навмисному затягуванні обміну. Також слід підняти питання щодо т. зв. "юридичного очищення" українських громадян, які будуть передані в рамках обміну. ​​Особливо це стосується представників кримсько-татарської національності, які засуджені росіянами за участь в "терористичній організації". Якщо ми не доб'ємося їх юридичної очищення, можемо нарватися на звинувачення в підтримці "терористичної діяльності" . Небезпечний сценарій, який намагається розіграти Кремль.

Зверніть увагу: 70% українців вважають, що Зеленський не справляється з війною на Донбасі

На мою думку, один із можливих сценаріїв завершення конфлікту – заморожений конфлікт за прикладом Молдови, що дозволило державі зберегти цілісність і національну самоідентифікацію.