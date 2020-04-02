70% українців вважають, що Зеленський не справляється з війною на Донбасі
Президент Володимир Зеленський постійно наголошує, що основна його мета на посаді президента – закінчити війну на Донбасі, яка триває 6 рік. Однак більша частина українців вважає неуспішними дії влади у питанні вирішення конфлікту.
Про ставлення українців до політики Зеленського свідчать результати опитування КМІС, проведеного з 27 по 30 березня. Участь у ньому взяли 1500 респондентів, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.
Важливо Зеленський просить через коронавірус не забувати про війну на Донбасі
Що думають українці про дії влади у вирішенні війни на Донбасі:
- 12% опитаних думають, що влада успішно працює для закінчення конфлікту;
- 70% українців переконані, що Зеленський успішний у питанні війни на Сході;
- ще 18% опитаних не змогли відповісти.
Також у респондентів запитали, чи знають вони взагалі Володимира Зеленського. 99% опитаних відповіли ствердно.
Як ставляться українці до Зеленського:
- 46% тих, хто знає президента, позитивно ставляться до нього (в лютому таких було 48%),
- 33% ставляться нейтрально (в лютому – 29%),
- ще 21% мають негативне ставлення до глави держави (в лютому – 24%).
Важливо! У 2020 році на фронті загинули вже 43 українські воїни. Востаннє Україна зазнала важкої втрати 31 березня – загинув 23-річний Олександр Маланчук. Повний список героїв – дивіться тут.
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