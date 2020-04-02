70% украинцев считают, что Зеленский не справляется с войной на Донбассе
Президент Владимир Зеленский постоянно подчеркивает, что основная его цель на посту президента – закончить войну на Донбассе, которая длится 6 год. Однако большая часть украинцев считает неуспешными действия власти в вопросе решения конфликта.
Об отношении украинцев к политике Зеленского свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного с 27 по 30 марта. Участие в нем приняли 1 500 респондентов, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
Важно Зеленский просит из-за коронавируса не забывать о войне на Донбассе
Что думают украинцы о действиях власти в решении войны на Донбассе:
- 12% опрошенных полагают, что власть успешно работает для окончания конфликта;
- 70% украинцев убеждены, что Зеленский неуспешен в вопросе войны на Востоке;
- еще 18% опрошенных затруднились ответить.
Также у респондентов спросили, знают ли они вообще Владимира Зеленского. 99% опрошенных ответили утвердительно.
Как относятся украинцы к Зеленского:
- 46% тех, кто знает президента, положительно относятся к нему (в феврале таких было 48%),
- 33% относятся нейтрально (в феврале – 29%),
- еще 21% имеет отрицательное отношение к главе государства (в феврале – 24%).
Важно! В 2020 году на фронте погибли уже 43 украинских воина. Последний раз Украина понесла тяжелую потерю 31 марта – погиб 23-летний Александр Маланчук. Полный список героев – смотрите здесь.
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