Зеленский просит из-за коронавируса не забывать о войне на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что во время борьбы с коронавирусом Украина воюет на другом фронте – в российско-украинской войне на Донбассе. Он подчеркнул, что только на прошлой неделе на восточном фронте погибли 2 украинцев.
Еще 8 украинских бойцов в течение недели получили ранения. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время своего традиционного обращения к украинцам.
Важно Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное
Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Спасибо украинским воинам за вашу службу,
– подчеркнул президент.
По его словам, ежедневно большинство новостей посвящены эпидемии коронавируса, но в это время нельзя забывать, что помимо борьбы с невидимым врагом, на Востоке Украина ведет еще одну войну.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
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