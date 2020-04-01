Зеленський просить через коронавірус не забувати про війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що під час боротьби з коронавірусом Україна воює й на іншому фронті – у російсько-українській війні на Донбасі. Він підкреслив, що лише минулого тижня на східному фронті загинули 2 українців.

Ще 8 українських бійців впродовж тижня отримали поранення. Про це Володимир Зеленський розповів під час свого традиційного звернення до українців.

Важливо Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

Мої щирі співчуття родинам загиблих і побажання найскорішого одужання усім пораненим. Дякую українським воїнам за вашу службу,

– наголосив президент.

За його словами, щодня більшість новин присвячені епідемії коронавірусу, але у цей час не можна забувати, що крім боротьби з невидимим ворогом, на Сході Україна веде ще одну війну.

Звернення Володимира Зеленського: дивіть відео

Загиблі на Донбасі військові: коротко

Президент України Володимир Зеленський говорить лише про загиблих на Донбасі впродовж останнього тижня. За цей час Україна попрощалася з двома своїми захисниками: