Зеленський просить через коронавірус не забувати про війну на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що під час боротьби з коронавірусом Україна воює й на іншому фронті – у російсько-українській війні на Донбасі. Він підкреслив, що лише минулого тижня на східному фронті загинули 2 українців.
Ще 8 українських бійців впродовж тижня отримали поранення. Про це Володимир Зеленський розповів під час свого традиційного звернення до українців.
Важливо Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне
Мої щирі співчуття родинам загиблих і побажання найскорішого одужання усім пораненим. Дякую українським воїнам за вашу службу,
– наголосив президент.
За його словами, щодня більшість новин присвячені епідемії коронавірусу, але у цей час не можна забувати, що крім боротьби з невидимим ворогом, на Сході Україна веде ще одну війну.
Звернення Володимира Зеленського: дивіть відео
Загиблі на Донбасі військові: коротко
Президент України Володимир Зеленський говорить лише про загиблих на Донбасі впродовж останнього тижня. За цей час Україна попрощалася з двома своїми захисниками:
- Володимир Мовчанюк – 36-річний молодший сержант 57-ої ОМПБр імені отамана Костя Гордієнка, загинув 30 березня від кулі ворожого снайпера під Ясинуватою;
- Олександр Маланчук – 22-річний лейтенант, командир взводу 10 ОГШБр "Едельвейс" загинув 31 березня від вогнепального поранення.
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