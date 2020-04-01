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      Зеленський просить через коронавірус не забувати про війну на Донбасі

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      Зеленський наголосив, що Україна нині воює не лише з коронавірусом / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що під час боротьби з коронавірусом Україна воює й на іншому фронті – у російсько-українській війні на Донбасі. Він підкреслив, що лише минулого тижня на східному фронті загинули 2 українців.

      Ще 8 українських бійців впродовж тижня отримали поранення. Про це Володимир Зеленський розповів під час свого традиційного звернення до українців.

      Важливо Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

      Мої щирі співчуття родинам загиблих і побажання найскорішого одужання усім пораненим. Дякую українським воїнам за вашу службу,
      – наголосив президент.

      За його словами, щодня більшість новин присвячені епідемії коронавірусу, але у цей час не можна забувати, що крім боротьби з невидимим ворогом, на Сході Україна веде ще одну війну.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіть відео

      Загиблі на Донбасі військові: коротко

      Президент України Володимир Зеленський говорить лише про загиблих на Донбасі впродовж останнього тижня. За цей час Україна попрощалася з двома своїми захисниками:

      • Володимир Мовчанюк – 36-річний молодший сержант 57-ої ОМПБр імені отамана Костя Гордієнка, загинув 30 березня від кулі ворожого снайпера під Ясинуватою;
      • Олександр Маланчук – 22-річний лейтенант, командир взводу 10 ОГШБр "Едельвейс" загинув 31 березня від вогнепального поранення.
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Жертви Володимир Зеленський Новини політики Президент України Війна на Донбасі
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