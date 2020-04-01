Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне
Президент України Володимир Зеленський 1 квітня записав традиційне звернення до українців щодо епідемії коронавірусу та карантину в Україні.
Відео зі зверненням Володимира Зеленського опублікував Офіс Президента України.
Цікаво Як українці оцінили дії влади на запобігання поширенню коронавірусу: результати опитування
Про що говорив Зеленський: коротко
- Зеленський повідомив про нові надходження медзасобів для протидії коронавірусу в України. До Києва прибув черговий вантаж із Китаю – це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів.
- Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому ухвалено декілька важливих рішень. Зеленський подякував за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям, старшим 80 років. Він розуміє, що "це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше".
- Крім того, президент відзначив рішення про виплату в цьому місяці 1 тисячі гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 тисяч, а також певним вразливим категоріям населення. Важливою, за його словами, є й запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій.
- За його словами, ці ініціативи потребують ухвалення змін до держбюджету України. Зеленський припустив, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни.
- Зеленський відзначив, що зараз в Україну повернулося багато громадян з-за кордону. Він пообіцяв зробити все і утримати цих людей на Батьківщині. Він також запропонував уряду розробити окремий механізм, який створить в Україні додаткові мільйони робочих місць.
- Саме в цьому контексті, Зеленський відзначив продовження програми "Велике будівництво". Тисячі кілометри побудованих доріг та інфраструктурні об'єкти, на думку Зеленського, дадуть необхідний імпульс для економічного розвитку та створять робочі місця.
- Глава держави також наголосив, що без обсервації повернення українців додому буде неможливим. Він також засудив дії українських туристів, які виламували двері аеропорту після евакуації додому. Зеленський підкреслив, що "держава не дозволить їм бути егоїстами". Він додав, що силовики жорстко реагуватимуть на такі дії.
- Також президент запевнив, що наживання на українцях під час карантину буде жорстко переслідуватись правоохоронцями. Він запевнив, що Антимонопольний комітет України здійснює щоденний моніторинг цін на продукти і товари першої необхідності.
- Зеленський знову закликав українців залишатися вдома під час карантину. За його словами, вони ще матимуть змогу проводити час на свіжому повітрі, гуляючи в парках та організовуючи пікніки. Та зараз критично важливо залишатись вдома аби зупинити поширення коронавірусу.
Зберігаймо спокій та холодну голову. Залишаймося вдома! Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають. А шашлики можуть вилізти боком. Усвідомте все це!,
– наголосив Зеленський.
- Водночас глава держави згадав про війну на Донбасі і загиблих та поранених українських воїнів. Він закликав не забувати про військовий фронт на сході України. Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.
Дивіться відео звернення Зеленського до українців:
Читайте також
-
Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європисьогодні , 14:30
-
Поліція знайшла тіла жорстоко вбитих підлітків на Львівщинісьогодні , 14:05
-
Медреформа під час коронавірусу: що змінюється з 1 квітнясьогодні , 19:30
-
У Києві втекли з обсервації понад 60 людей, які повернулись з-за кордону, – Геращенкосьогодні , 13:51
-
Як українці оцінили дії влади на запобігання поширенню коронавірусу: результати опитуваннясьогодні , 14:38
-
Старт другого етапу медреформи: які медичні послуги будуть безкоштовнимисьогодні , 13:52