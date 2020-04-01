Як українці оцінили дії влади на запобігання поширенню коронавірусу: результати опитування

56% українців ввжають реакцію президента Володимира Зеленського ефективною. Щодо прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, то лише 30% опитаних позитивно оцінили дії політика.

Результати опитування оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

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Водночас 30% українців вважають, що реакція Володимира Зеленського на коронавірус не була ефективною.

Щодо ефективності дій прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, то 44% опитаних було важко відповісти на це питання, 30% – оцінили його дії як ефективні, 26% – як неефективні.

Ще 38% українців позитивно оцінили роботу Міністерства охорони здоров’я, а 46% – негативно.

Щодо Міністерства внутрішніх справ, то 37% вважають дії відомства ефективними, 33% – неефективними, 30% – не змогли оцінити.

Загалом за останні два тижня оцінки ефективності дій зазначених інституцій стосовно реакції на загрозу коронавірусу зросли.

Опитування провели у дві хвилі 25 – 27 березня та 28 – 30 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій. Помилка репрезентативності не більше 4%.

Станом на 1 квітня в Україні підтвердили 669 випадків коронавірусу, 17 – летальних, 10 людей одужало. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.



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