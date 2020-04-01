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      Як українці оцінили дії влади на запобігання поширенню коронавірусу: результати опитування

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      Як українці оцінили реакцію влади на загрозу коронавірусу / Getty images

      56% українців ввжають реакцію президента Володимира Зеленського ефективною. Щодо прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, то лише 30% опитаних позитивно оцінили дії політика.

      Результати опитування оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

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      Водночас 30% українців вважають, що реакція Володимира Зеленського на коронавірус не була ефективною.

      Щодо ефективності дій прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, то 44% опитаних було важко відповісти на це питання, 30% – оцінили його дії як ефективні, 26% – як неефективні.

      Ще 38% українців позитивно оцінили роботу Міністерства охорони здоров’я, а 46% – негативно. 

      Щодо Міністерства внутрішніх справ, то 37% вважають дії відомства ефективними, 33% – неефективними, 30% – не змогли оцінити.

      Загалом за останні два тижня оцінки ефективності дій зазначених інституцій стосовно реакції на загрозу коронавірусу зросли.

      Опитування провели у дві хвилі 25 – 27 березня та 28 – 30 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій. Помилка репрезентативності не більше 4%.

      Станом на 1 квітня в Україні підтвердили 669 випадків коронавірусу, 17 – летальних, 10 людей одужало. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.

      карантин коронавірус заборона україна обмеження
      Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Міністерство охорони здоров’я Денис Шмигаль Коронавірус в Україні Міністерство внутрішніх справ Соціологічне дослідження Володимир Зеленський
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