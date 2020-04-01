Як українці оцінили дії влади на запобігання поширенню коронавірусу: результати опитування
56% українців ввжають реакцію президента Володимира Зеленського ефективною. Щодо прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, то лише 30% опитаних позитивно оцінили дії політика.
Результати опитування оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".
До теми Більшості українців заощаджень вистачить щонайбільше на місяць, – дослідження
Водночас 30% українців вважають, що реакція Володимира Зеленського на коронавірус не була ефективною.
Щодо ефективності дій прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, то 44% опитаних було важко відповісти на це питання, 30% – оцінили його дії як ефективні, 26% – як неефективні.
Ще 38% українців позитивно оцінили роботу Міністерства охорони здоров’я, а 46% – негативно.
Щодо Міністерства внутрішніх справ, то 37% вважають дії відомства ефективними, 33% – неефективними, 30% – не змогли оцінити.
Загалом за останні два тижня оцінки ефективності дій зазначених інституцій стосовно реакції на загрозу коронавірусу зросли.
Опитування провели у дві хвилі 25 – 27 березня та 28 – 30 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій. Помилка репрезентативності не більше 4%.
Станом на 1 квітня в Україні підтвердили 669 випадків коронавірусу, 17 – летальних, 10 людей одужало. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.
Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
У травні проведуть індексацію пенсій: як збільшаться виплатисьогодні , 13:50
-
На Донбасі загинув молодий військовий з Чернівців: фото та ім'я героясьогодні , 10:31
-
Жінка знімала порно з 4-річною донькою і продавала в інтернетісьогодні , 12:36
-
Третина евакуйованих з Балі вилетіли туди вже у час суворого карантинусьогодні , 09:57
-
Що не так із законом про землюсьогодні , 08:40
-
Поліція знайшла тіла жорстоко вбитих підлітків на Львівщинісьогодні , 14:05