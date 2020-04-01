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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Більшості українців заощаджень вистачить щонайбільше на місяць, – дослідження

      -
      На скільки українцям вистачить заощаджень / t1.ua

      У випадку втрати роботи через карантин понад 60% українців залишаться без грошей. Наявних заощаджень їм вистачить не більше, ніж на місяць.

      Про фінансові можливості українців в умовах карантинних обмежень свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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      Відповідно до них, більшості українців у випадку втрати джерела доходів (зарплати, пенсії) наявних заощаджень вистачить щонайбільше на 1 місяць.

      Якими є результати дослідження:

      • 63% опитаних українців заявили, що їхніх заощаджень за умови припинення отримання доходів вистачить менше, ніж на місяць;
      • 16% респондентів зазначили, що їм грошей вистачить приблизно на 2 місяці;
      • 7% – до трьох місяців;
      • 6% – до пів року;
      • 3% – до року і більше.

      На скільки часу вистачить грошей українцям, якщо вони перестануть отримувати дохід / Інфографіка "Рейтингу"

      Що відомо про опитування? Його провела соціологічна група "Рейтинг". Двома хвилями (25 – 27 березня та 28 – 30 березня) опитали 2 тисячі респондентів. Дослідили думку українців, використавши випадкову вибірку мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності не перевищує 4%.

      Зверніть увагу! За результатами опитування компанії Info Sapinens, лише 40% українців сподіваються пережити спалах коронавірусу без значних фінансових втрат. Майже 70% українців вже відчули наслідки карантину на своїх бюджетах.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 1 квітня в Україні зафіксували 669 випадків зараження коронавірусом. Померли 17 людей, одужали – 10.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Гроші Карантин в Україні 2020 Соціологічне дослідження Статистика Зарплата Пенсія Новини України
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