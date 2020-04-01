Більшості українців заощаджень вистачить щонайбільше на місяць, – дослідження

У випадку втрати роботи через карантин понад 60% українців залишаться без грошей. Наявних заощаджень їм вистачить не більше, ніж на місяць.

Про фінансові можливості українців в умовах карантинних обмежень свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Читайте також Чого найбільше бояться українці через пандемію COVID-19: опитування

Відповідно до них, більшості українців у випадку втрати джерела доходів (зарплати, пенсії) наявних заощаджень вистачить щонайбільше на 1 місяць.

Якими є результати дослідження:

63% опитаних українців заявили, що їхніх заощаджень за умови припинення отримання доходів вистачить менше, ніж на місяць;

опитаних українців заявили, що їхніх заощаджень за умови припинення отримання доходів вистачить менше, ніж на місяць; 16% респондентів зазначили, що їм грошей вистачить приблизно на 2 місяці;

респондентів зазначили, що їм грошей вистачить приблизно на 2 місяці; 7% – до трьох місяців;

– до трьох місяців; 6% – до пів року;

– до пів року; 3% – до року і більше.

На скільки часу вистачить грошей українцям, якщо вони перестануть отримувати дохід / Інфографіка "Рейтингу"

Що відомо про опитування? Його провела соціологічна група "Рейтинг". Двома хвилями (25 – 27 березня та 28 – 30 березня) опитали 2 тисячі респондентів. Дослідили думку українців, використавши випадкову вибірку мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності не перевищує 4%.

Зверніть увагу! За результатами опитування компанії Info Sapinens, лише 40% українців сподіваються пережити спалах коронавірусу без значних фінансових втрат. Майже 70% українців вже відчули наслідки карантину на своїх бюджетах.

Коронавірус в Україні: основне