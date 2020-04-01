Більшості українців заощаджень вистачить щонайбільше на місяць, – дослідження
У випадку втрати роботи через карантин понад 60% українців залишаться без грошей. Наявних заощаджень їм вистачить не більше, ніж на місяць.
Про фінансові можливості українців в умовах карантинних обмежень свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
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Відповідно до них, більшості українців у випадку втрати джерела доходів (зарплати, пенсії) наявних заощаджень вистачить щонайбільше на 1 місяць.
Якими є результати дослідження:
- 63% опитаних українців заявили, що їхніх заощаджень за умови припинення отримання доходів вистачить менше, ніж на місяць;
- 16% респондентів зазначили, що їм грошей вистачить приблизно на 2 місяці;
- 7% – до трьох місяців;
- 6% – до пів року;
- 3% – до року і більше.
На скільки часу вистачить грошей українцям, якщо вони перестануть отримувати дохід / Інфографіка "Рейтингу"
Що відомо про опитування? Його провела соціологічна група "Рейтинг". Двома хвилями (25 – 27 березня та 28 – 30 березня) опитали 2 тисячі респондентів. Дослідили думку українців, використавши випадкову вибірку мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності не перевищує 4%.
Зверніть увагу! За результатами опитування компанії Info Sapinens, лише 40% українців сподіваються пережити спалах коронавірусу без значних фінансових втрат. Майже 70% українців вже відчули наслідки карантину на своїх бюджетах.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 1 квітня в Україні зафіксували 669 випадків зараження коронавірусом. Померли 17 людей, одужали – 10.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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