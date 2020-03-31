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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чого найбільше бояться українці через пандемію COVID-19: опитування

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      Чого найбільше бояться українці через COVID-19 / Getty images

      Страхи українців під час пандемії коронавірусу найбільше зводяться до боязні інфікуватися та не отримати належної медичної допомоги. Однак, великий відсоток людей переживає за зменшення регулярного доходу через суворі карантинні заходи та ситуацію із поширенням інфекції у світі.

      Лише 7% українців не бояться жодних наслідків епідемії. На це вказують дані соціологічного дослідження, проведеного компанією Info Sapiens.

      Дивіться також Третина українців у Польщі втратила або обмежила роботу через коронавірус

      Чого українці бояться найбільше через пандемію COVID-19:

      • Зараження коронавірусом (ускладнень від інфекції, смерті) – 43%;
      • Зменшення регулярного доходу – 34%
      • Ненадання належної меддопомоги – 33%
      • Повної втрати доходів – 29%
      • Відвернення уваги громадськості від прийняття владою неправильних законів і рішень – 26%
      • Втрати роботи – 23%
      • Неправильних дій влади, зловживання – 17%
      • Збитків (наприклад, здавання квитків) – 10%
      • Нічого не бояться – 7%

      Найбільше інфікуватися коронавірусом бояться люди, яким 50 – 59 років (47%), за ними слідують ті, кому 18 – 29 років (45%).

      Молоді люди до 30 років та ті, кому за 50 однаково сильно бояться зменшення регулярного доходу (35%).


      Результати соціологічного дослідження / Скриншот

      Опитування компанії Info Sapiens проводили з 25 по 29 березня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 809 респондентів.

      Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%.

      Що відомо про коронавірус в Україні? Станом на 31 березня в Україні підтвердили 549 випадків COVID-19. Кількість летальних випадків серед них становить 13. Водночас, в Україні вже одужали 8 пацієнтів, у яких медики виявили коронавірус.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Соціологічне дослідження Новини політики
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