Третина українців у Польщі втратила або обмежила роботу через коронавірус

Більшість українців, які живуть та працюють у Польщі, відчули наслідки обмежень, введених урядом через поширення коронавірусу. Приблизно третина з них заявила про втрату або суттєве обмеження роботи.

Про те, як на українців впливає карантин у Польщі, свідчать результати опитування IRCenter, пише Wirtualnemedia.

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Понад половина опитаних заявили, що не бояться коронавірусу. Однак відчувають на собі наслідки обмежень, введених польським урядом через епідемію коронавірусу.

Якими є результати дослідження

60% опитаних українців заявили, що вони відчули наслідки карантину;

опитаних українців заявили, що вони відчули наслідки карантину; 30% – втратили роботу або змушені були її відчутно обмежити;

– втратили роботу або змушені були її відчутно обмежити; 27% – мали інші проблеми з працевлаштуванням;

– мали інші проблеми з працевлаштуванням; 3% – втратили помешкання.

Кожен п’ятий українець приїхав до Польщі за біометричним паспортом. Понад 20% опитаних зазначили, що залишаться у сусідній країні нелегально, якщо закінчиться термін їхнього перебування в країні. А 7% опитаних прогнозують, що їм доведеться покинути Польщу.

Що відомо про українських заробітчан у Польщі

Точну кількість українських трудових мігрантів у країні назвати важко. У Польщі говорять, що їх від 800 тисяч до 1 мільйона. За іншими даними, під час сезонних робіт кількість заробітчан сягає 2 мільйонів.

Значна частина українців працює нелегально. Зокрема, у 2019 під час перевірок у Польщі виявили 15 тисяч нелегальних працівників, з яких 13,3 тисячі – українці.

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