Третина українців у Польщі втратила або обмежила роботу через коронавірус
Більшість українців, які живуть та працюють у Польщі, відчули наслідки обмежень, введених урядом через поширення коронавірусу. Приблизно третина з них заявила про втрату або суттєве обмеження роботи.
Про те, як на українців впливає карантин у Польщі, свідчать результати опитування IRCenter, пише Wirtualnemedia.
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Понад половина опитаних заявили, що не бояться коронавірусу. Однак відчувають на собі наслідки обмежень, введених польським урядом через епідемію коронавірусу.
Якими є результати дослідження
- 60% опитаних українців заявили, що вони відчули наслідки карантину;
- 30% – втратили роботу або змушені були її відчутно обмежити;
- 27% – мали інші проблеми з працевлаштуванням;
- 3% – втратили помешкання.
Кожен п’ятий українець приїхав до Польщі за біометричним паспортом. Понад 20% опитаних зазначили, що залишаться у сусідній країні нелегально, якщо закінчиться термін їхнього перебування в країні. А 7% опитаних прогнозують, що їм доведеться покинути Польщу.
Що відомо про українських заробітчан у Польщі
- Точну кількість українських трудових мігрантів у країні назвати важко. У Польщі говорять, що їх від 800 тисяч до 1 мільйона. За іншими даними, під час сезонних робіт кількість заробітчан сягає 2 мільйонів.
- Значна частина українців працює нелегально. Зокрема, у 2019 під час перевірок у Польщі виявили 15 тисяч нелегальних працівників, з яких 13,3 тисячі – українці.
Коронавірус у Польщі: основне
- Станом на 31 березня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Польщі становить 2 тисячі 132. Померла 31 людина, ще 7 – одужали.
- 24 березня Польща у зв'язку з епідемією коронавірусу посилила карантин. Нові обмеження стосуються свободи пересування громадян та публічних зібрань.
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