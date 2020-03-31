15:23
31 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Третина українців у Польщі втратила або обмежила роботу через коронавірус

      - Читать новость на русском
      Третина українців у Польщі втратили або обмежили роботу через коронавірус / censor.net.ua

      Більшість українців, які живуть та працюють у Польщі, відчули наслідки обмежень, введених урядом через поширення коронавірусу. Приблизно третина з них заявила про втрату або суттєве обмеження роботи.

      Про те, як на українців впливає карантин у Польщі, свідчать результати опитування IRCenter, пише Wirtualnemedia.

      Читайте також У Польщі схвалили масштабну антикризову програму: що зміниться для українців

      Понад половина опитаних заявили, що не бояться коронавірусу. Однак відчувають на собі наслідки обмежень, введених польським урядом через епідемію коронавірусу.

      Якими є результати дослідження

      • 60% опитаних українців заявили, що вони відчули наслідки карантину;
      • 30% – втратили роботу або змушені були її відчутно обмежити;
      • 27% – мали інші проблеми з працевлаштуванням;
      • 3% – втратили помешкання.

      Кожен п’ятий українець приїхав до Польщі за біометричним паспортом. Понад 20% опитаних зазначили, що залишаться у сусідній країні нелегально, якщо закінчиться термін їхнього перебування в країні. А 7% опитаних прогнозують, що їм доведеться покинути Польщу.

      Що відомо про українських заробітчан у Польщі

      • Точну кількість українських трудових мігрантів у країні назвати важко. У Польщі говорять, що їх від 800 тисяч до 1 мільйона. За іншими даними, під час сезонних робіт кількість заробітчан сягає 2 мільйонів.
      • Значна частина українців працює нелегально. Зокрема, у 2019 під час перевірок у Польщі виявили 15 тисяч нелегальних працівників, з яких 13,3 тисячі – українці.

      Коронавірус у Польщі: основне

      • Станом на 31 березня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Польщі становить 2 тисячі 132. Померла 31 людина, ще 7 – одужали.
      • 24 березня Польща у зв'язку з епідемією коронавірусу посилила карантин. Нові обмеження стосуються свободи пересування громадян та публічних зібрань.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Заробітчани Статистика Соціологічне дослідження Новини Польщі
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 09:42 Отримав флешку і вирішив, що потрібно її оприлюднити: Лерос про плівки Єрмака
      Новини України 3114
      сьогодні , 13:43 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      Традиції 92750
      сьогодні , 12:54 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
      Традиції 86026
      сьогодні , 13:42 У Польщі схвалили масштабну антикризову програму: що зміниться для українців
      Новини України 4513
      сьогодні , 14:13 Лікарі "швидкої" на Херсонщині розпакували допомогу із Китаю: цікаві фото та відео
      Новини України 3410
      сьогодні , 10:49 Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      Традиції 77420
      сьогодні , 15:21 Зміни до держбюджету-2020: що пропонує Кабмін та як це вплине на українців
      Статті 4390
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 31 березня: долар трохи подешевшав
      Новини України 3168
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Закон про ринок землі: які можливості та ризики створив парламент
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 08:30 Карантин – час атаки на коронавірус: рекомендації від ВООЗ
      Павло Ковтонюк
      30 березня , 18:08 Незаплановані канікули: чим зайняти дітей під час карантину
      Михайло Года
      Залиште відгук