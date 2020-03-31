Треть украинцев в Польше потеряла или ограничила работу из-за коронавируса

Большинство украинцев, живущих и работающих в Польше, почувствовали последствия ограничений, введенных правительством из-за распространения коронавируса. Примерно треть из них заявила о потере или существенном ограничении работы.

О том, как на украинцев влияет карантин в Польше, свидетельствуют результаты опроса IRCenter, пишет Wirtualnemedia.

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Больше половины опрошенных заявили, что не боятся коронавируса. Однако ощущают на себе последствия ограничений, введенных польским правительством из-за эпидемии коронавируса.

Каковы результаты исследования

60% опрошенных украинцев заявили, что они почувствовали последствия карантина;

опрошенных украинцев заявили, что они почувствовали последствия карантина; 30% – потеряли работу или вынуждены были ее ощутимо ограничить;

– потеряли работу или вынуждены были ее ощутимо ограничить; 27% – имели другие проблемы с трудоустройством;

– имели другие проблемы с трудоустройством; 3% – потеряли жилье.

Каждый пятый украинец приехал в Польшу по биометрическому паспорту. Более 20% опрошенных отметили, что останутся в соседней стране нелегально, если закончится срок их пребывания в стране. А 7% опрошенных прогнозируют, что им придется покинуть Польшу.

Что известно об украинских заробитчанах в Польше

Точное количество украинских трудовых мигрантов в стране назвать трудно. В Польше говорят, что их от 800 тысяч до 1 миллиона. По другим данным, во время сезонных работ количество работников достигает 2 миллионов.

Значительная часть украинцев работает нелегально. В частности, в 2019 году во время проверок в Польше обнаружили 15 тысяч нелегальных работников, из которых 13,3 тысячи – украинцы.

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