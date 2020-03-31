Треть украинцев в Польше потеряла или ограничила работу из-за коронавируса
Большинство украинцев, живущих и работающих в Польше, почувствовали последствия ограничений, введенных правительством из-за распространения коронавируса. Примерно треть из них заявила о потере или существенном ограничении работы.
О том, как на украинцев влияет карантин в Польше, свидетельствуют результаты опроса IRCenter, пишет Wirtualnemedia.
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Больше половины опрошенных заявили, что не боятся коронавируса. Однако ощущают на себе последствия ограничений, введенных польским правительством из-за эпидемии коронавируса.
Каковы результаты исследования
- 60% опрошенных украинцев заявили, что они почувствовали последствия карантина;
- 30% – потеряли работу или вынуждены были ее ощутимо ограничить;
- 27% – имели другие проблемы с трудоустройством;
- 3% – потеряли жилье.
Каждый пятый украинец приехал в Польшу по биометрическому паспорту. Более 20% опрошенных отметили, что останутся в соседней стране нелегально, если закончится срок их пребывания в стране. А 7% опрошенных прогнозируют, что им придется покинуть Польшу.
Что известно об украинских заробитчанах в Польше
- Точное количество украинских трудовых мигрантов в стране назвать трудно. В Польше говорят, что их от 800 тысяч до 1 миллиона. По другим данным, во время сезонных работ количество работников достигает 2 миллионов.
- Значительная часть украинцев работает нелегально. В частности, в 2019 году во время проверок в Польше обнаружили 15 тысяч нелегальных работников, из которых 13,3 тысячи – украинцы.
Коронавирус в Польше: основное
- По состоянию на 31 марта общее количество случаев заражения коронавирусом в Польше составляет 2 тысяч 132. Умер 31 человек, еще 7 – выздоровели.
- 24 марта Польша в связи с эпидемией коронавируса усилила карантин. Новые ограничения касаются свободы передвижения граждан и публичных собраний.
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