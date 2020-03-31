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      Треть украинцев в Польше потеряла или ограничила работу из-за коронавируса

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      Треть украинцев в Польше потеряли или ограничили работу из-за коронавируса / censor.net.ua

      Большинство украинцев, живущих и работающих в Польше, почувствовали последствия ограничений, введенных правительством из-за распространения коронавируса. Примерно треть из них заявила о потере или существенном ограничении работы.

      О том, как на украинцев влияет карантин в Польше, свидетельствуют результаты опроса IRCenter, пишет Wirtualnemedia.

      Читайте также В Польше одобрили масштабную антикризисную программу: что изменится для украинцев

      Больше половины опрошенных заявили, что не боятся коронавируса. Однако ощущают на себе последствия ограничений, введенных польским правительством из-за эпидемии коронавируса.

      Каковы результаты исследования

      • 60% опрошенных украинцев заявили, что они почувствовали последствия карантина;
      • 30% – потеряли работу или вынуждены были ее ощутимо ограничить;
      • 27% – имели другие проблемы с трудоустройством;
      • 3% – потеряли жилье.

      Каждый пятый украинец приехал в Польшу по биометрическому паспорту. Более 20% опрошенных отметили, что останутся в соседней стране нелегально, если закончится срок их пребывания в стране. А 7% опрошенных прогнозируют, что им придется покинуть Польшу.

      Что известно об украинских заробитчанах в Польше

      • Точное количество украинских трудовых мигрантов в стране назвать трудно. В Польше говорят, что их от 800 тысяч до 1 миллиона. По другим данным, во время сезонных работ количество работников достигает 2 миллионов.
      • Значительная часть украинцев работает нелегально. В частности, в 2019 году во время проверок в Польше обнаружили 15 тысяч нелегальных работников, из которых 13,3 тысячи – украинцы.

      Коронавирус в Польше: основное

      • По состоянию на 31 марта общее количество случаев заражения коронавирусом в Польше составляет 2 тысяч 132. Умер 31 человек, еще 7 – выздоровели.
      • 24 марта Польша в связи с эпидемией коронавируса усилила карантин. Новые ограничения касаются свободы передвижения граждан и публичных собраний. 

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Социологическое исследование Заробитчане Статистика Новости Польши
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