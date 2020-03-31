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      В Польше одобрили масштабную антикризисную программу: что изменится для украинцев

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      Польский Сейм принял антикризисную программу / EPA

      Сейм Польши 31 марта принял программу под названием "Антикризисный щит". В рамках программы иностранцам продолжат разрешительные документы на пребывание и работу на 30 дней после объявления о завершении пандемии коронавируса.

      Антикризисная программа Польши направлена на поддержку экономики страны на сумму 212 миллиардов злотых (свыше 45 миллиардов евро). Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

      Актуально Президентские выборы в Польше состоятся несмотря на коронавирус

      Антикризисный пакет состоит из пяти основных блоков:

      • защиты рабочих мест,
      • поддержки системы здравоохранения,
      • безопасности финансовой системы,
      • поддержки предпринимательства,
      • развития инвестиций в публичном секторе.

      Как эти изменения повлияют на украинцев в Польше

      • На время пандемии и 30 дней после нее в Польше решили продлить разрешительные документы (национальные визы) на пребывание и работу иностранцев.
        В то же время Управление по делам иностранцев отметило, что продление легального пребывания в Польше не будет подтверждаться визовой печатью в паспорте или выдачей новой карты с разрешением на пребывание.
      • На основании этого продленного пребывания иностранец не сможет путешествовать по территории других государств, входящих в Шенгенскую зону. Зато иностранец сможет в дальнейшем реализовать цель своего пребывания в Польше, например, для выполнения работы.
      • Также иностранец, у которого вышел срок легального пребывания во время действия чрезвычайного положения либо состояния эпидемии, сможет легально выехать из Польши, не опасаясь "попасть в статус нелегального пребывания".

      Обратите внимание! В 2019 году украинские заробитчане в Польше перевели 3,7 миллиарда долларов в Украину.

      Сегодня на внеочередном заседании Сейма польские депутаты рассмотрены изменения в законодательство, связанные с принятием антикризисной программы. Ожидается, что после их принятия программу "Антикризисный щит" подпишет президент Польши Анджей Дуда.

      Что известно о распространении коронавируса в Польше

      • 24 марта Польша в связи с эпидемией коронавируса усилили карантин. Новые ограничения касаются свободы передвижения граждан и публичных собраний.
      • По состоянию на утро 31 марта общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Польше достигло 2132. Умер 31 человек.
      • В Польше продолжается дискуссия о необходимости переноса президентских выборов с мая на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.
      • Ранее польская оппозиция, которая имеет большинство в Сенате Польши, упрекала правящее большинство в Сейме за то, что внесение изменений в избирательный кодекс за 40 дней до президентских выборов является нелегитимным шагом.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Мировой кризис 2020 Заробитчане Коронавирус COVID-19 Новости Польши
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