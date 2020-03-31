В Польше одобрили масштабную антикризисную программу: что изменится для украинцев

Сейм Польши 31 марта принял программу под названием "Антикризисный щит". В рамках программы иностранцам продолжат разрешительные документы на пребывание и работу на 30 дней после объявления о завершении пандемии коронавируса.

Антикризисная программа Польши направлена на поддержку экономики страны на сумму 212 миллиардов злотых (свыше 45 миллиардов евро). Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

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Антикризисный пакет состоит из пяти основных блоков:

защиты рабочих мест,

поддержки системы здравоохранения,

безопасности финансовой системы,

поддержки предпринимательства,

развития инвестиций в публичном секторе.

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На время пандемии и 30 дней после нее в Польше решили продлить разрешительные документы (национальные визы) на пребывание и работу иностранцев.

В то же время Управление по делам иностранцев отметило, что продление легального пребывания в Польше не будет подтверждаться визовой печатью в паспорте или выдачей новой карты с разрешением на пребывание.

иностранцев. В то же время Управление по делам иностранцев отметило, что продление легального пребывания в Польше не будет подтверждаться визовой печатью в паспорте или выдачей новой карты с разрешением на пребывание. На основании этого продленного пребывания иностранец не сможет путешествовать по территории других государств, входящих в Шенгенскую зону. Зато иностранец сможет в дальнейшем реализовать цель своего пребывания в Польше, например, для выполнения работы.

входящих в Шенгенскую зону. Зато иностранец сможет в дальнейшем реализовать цель своего пребывания в Польше, например, для выполнения работы. Также иностранец, у которого вышел срок легального пребывания во время действия чрезвычайного положения либо состояния эпидемии, сможет легально выехать из Польши, не опасаясь "попасть в статус нелегального пребывания".

Обратите внимание! В 2019 году украинские заробитчане в Польше перевели 3,7 миллиарда долларов в Украину.

Сегодня на внеочередном заседании Сейма польские депутаты рассмотрены изменения в законодательство, связанные с принятием антикризисной программы. Ожидается, что после их принятия программу "Антикризисный щит" подпишет президент Польши Анджей Дуда.

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