У Польщі схвалили масштабну антикризову програму: що зміниться для українців

Сейм Польщі, 31 березня, ухвалив програму під назвою "Антикризовий щит". В межах програми іноземцям продовжать дозвільні документи на перебування і роботу на 30 днів після оголошення про завершення пандемії коронавірусу.

Антикризова програма Польщі спрямована на підтримку економіки країни на суму 212 мільярдів злотих (понад 45 мільярдів євро). Про це повідомляє газета Rzeczpospolita.

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Антикризовий пакет складається з п'яти основних блоків:

захисту робочих місць,

підтримки системи охорони здоров'я,

безпеки фінансової системи,

підтримки підприємництва,

розвитку інвестицій в публічному секторі.

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На час пандемії і 30 днів після неї в Польщі вирішили продовжити дозвільні документи (національні візи) на перебування і роботу іноземців.

Водночас Управління у справах іноземців відзначило, що продовження легального перебування в Польщі не буде підтверджуватися візовою печаткою в паспорті, або виданням нової карти з дозволом на перебування.

На підставі цього продовженого перебування іноземець не зможе подорожувати по території інших держав, що входять у Шенгенську зону. Зате, іноземець зможе в подальшому реалізувати мету свого перебування в Польщі, наприклад, для виконання роботи.

Також іноземець, у якого вийшов термін легального перебування під час дії надзвичайного стану або стану епідемії, зможе легально виїхати з Польщі, не побоюючись "потрапити в статус нелегального перебування".

Зверніть увагу! У 2019 році українські заробітчани в Польщі перевели 3,7 мільярда доларів в Україну.

Сьогодні на позачерговому засіданні Сейму польські депутати розглянуті зміни до законодавства, пов'язані з прийняттям антикризової програми. Очікується, що після їх ухвалення програму "Антикризовий щит" підпише президент Польщі Анджей Дуда.

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