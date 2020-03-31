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      У Польщі схвалили масштабну антикризову програму: що зміниться для українців

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      Польський Сейм ухвалив антикризову програму / EPA

      Сейм Польщі, 31 березня, ухвалив програму під назвою "Антикризовий щит". В межах програми іноземцям продовжать дозвільні документи на перебування і роботу на 30 днів після оголошення про завершення пандемії коронавірусу.

      Антикризова програма Польщі спрямована на підтримку економіки країни на суму 212 мільярдів злотих (понад 45 мільярдів євро). Про це повідомляє газета Rzeczpospolita.

      Актуально Президентські вибори у Польщі відбудуться попри коронавірус

      Антикризовий пакет складається з п'яти основних блоків:

      • захисту робочих місць,
      • підтримки системи охорони здоров'я,
      • безпеки фінансової системи,
      • підтримки підприємництва,
      • розвитку інвестицій в публічному секторі.

      Як ці зміни вплинуть на українців у Польщі

      • На час пандемії і 30 днів після неї в Польщі вирішили продовжити дозвільні документи (національні візи) на перебування і роботу іноземців.
      • Водночас Управління у справах іноземців відзначило, що продовження легального перебування в Польщі не буде підтверджуватися візовою печаткою в паспорті, або виданням нової карти з дозволом на перебування.
      • На підставі цього продовженого перебування іноземець не зможе подорожувати по території інших держав, що входять у Шенгенську зону. Зате, іноземець зможе в подальшому реалізувати мету свого перебування в Польщі, наприклад, для виконання роботи.
      • Також іноземець, у якого вийшов термін легального перебування під час дії надзвичайного стану або стану епідемії, зможе легально виїхати з Польщі, не побоюючись "потрапити в статус нелегального перебування".

      Зверніть увагу! У 2019 році українські заробітчани в Польщі перевели 3,7 мільярда доларів в Україну.

      Сьогодні на позачерговому засіданні Сейму польські депутати розглянуті зміни до законодавства, пов'язані з прийняттям антикризової програми. Очікується, що після їх ухвалення програму "Антикризовий щит" підпише президент Польщі Анджей Дуда.

      Що відомо про поширення коронавірусу у Польщі

      • 24 березня Польща у зв'язку з епідемією коронавируса посилила карантин. Нові обмеження стосуються свободи пересування громадян та публічних зібрань.
      • Станом на ранок 31 березня загальна кількість випадків інфікування коронавірусом у Польщі сягнула 2132. Померла 31 людина.
      • У Польщі триває дискусія про необхідність перенесення президентських виборів з травня на більш пізній термін у зв'язку з пандемією коронавірусу.
      • Раніше польська опозиція, яка має більшість у Сенаті Польщі, дорікала правлячій більшості у Сеймі через те, що внесення змін до виборчого кодексу за 40 днів до президентських виборів є нелегітимним кроком.

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Світова криза 2020 Заробітчани Коронавірус COVID-19 Новини Польщі Новини України
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