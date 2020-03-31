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      Чего больше всего боятся украинцы из-за пандемии COVID-19: опросы

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      Чего больше всего боятся украинцы из-за COVID-19 / Getty images

      Страхи украинцев во время пандемии коронавируса больше всего сводятся к боязни заразиться и не получить должной медицинской помощи. Однако большой процент людей переживает за уменьшение регулярного дохода из-за строгих карантинных мер и ситуации с распространением инфекции в мире.

      Лишь 7% украинцев не боятся никаких последствий эпидемии. На это указывают данные социологического исследования, проведенного компанией Info Sapiens.

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      Чего украинцы боятся больше всего из-за пандемии COVID-19:

      • Заражения коронавирусом (осложнения от инфекции, смерти) – 43%;
      • Уменьшения регулярного дохода – 34%
      • Неоказания надлежащей медпомощи – 33%
      • Полной потери доходов – 29%
      • Отвлечения внимания общественности от принятия властью неправильных законов и решений – 26%
      • Потери работы – 23%
      • Неправильных действий власти, злоупотребления – 17%
      • Убытков (например, сдача билетов) – 10%
      • Ничего не боятся – 7%

      Больше всего заразиться коронавирусом боятся люди, которым 50–59 лет (47%), за ними следуют те, кому 18–29 лет (45%).

      Молодые люди до 30 лет и те, кому за 50, одинаково сильно боятся уменьшения регулярного дохода (35%).


      Результаты социологического исследования / Скриншот

      Опрос компании Info Sapiens проводили с 25 по 29 марта методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки телефонных номеров среди 809 респондентов.

      Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

      Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 31 марта в Украине подтвердили 549 случаев COVID-19. Количество летальных случаев среди них составляет 13. Вместе с тем, в Украине уже выздоровели 8 пациентов, у которых медики обнаружили коронавирус.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Социологическое исследование Новости политики
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