Чего больше всего боятся украинцы из-за пандемии COVID-19: опросы

Страхи украинцев во время пандемии коронавируса больше всего сводятся к боязни заразиться и не получить должной медицинской помощи. Однако большой процент людей переживает за уменьшение регулярного дохода из-за строгих карантинных мер и ситуации с распространением инфекции в мире.

Лишь 7% украинцев не боятся никаких последствий эпидемии. На это указывают данные социологического исследования, проведенного компанией Info Sapiens.

Смотрите также Треть украинцев в Польше потеряли или ограничили работу из-за коронавируса

Чего украинцы боятся больше всего из-за пандемии COVID-19:

Заражения коронавирусом (осложнения от инфекции, смерти) – 43%;

Уменьшения регулярного дохода – 34%

Неоказания надлежащей медпомощи – 33%

Полной потери доходов – 29%

Отвлечения внимания общественности от принятия властью неправильных законов и решений – 26%

Потери работы – 23%

Неправильных действий власти, злоупотребления – 17%

Убытков (например, сдача билетов) – 10%

Ничего не боятся – 7%

Больше всего заразиться коронавирусом боятся люди, которым 50–59 лет (47%), за ними следуют те, кому 18–29 лет (45%).

Молодые люди до 30 лет и те, кому за 50, одинаково сильно боятся уменьшения регулярного дохода (35%).



Результаты социологического исследования / Скриншот

Опрос компании Info Sapiens проводили с 25 по 29 марта методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки телефонных номеров среди 809 респондентов.

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 31 марта в Украине подтвердили 549 случаев COVID-19. Количество летальных случаев среди них составляет 13. Вместе с тем, в Украине уже выздоровели 8 пациентов, у которых медики обнаружили коронавирус.