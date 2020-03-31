Чего больше всего боятся украинцы из-за пандемии COVID-19: опросы
Страхи украинцев во время пандемии коронавируса больше всего сводятся к боязни заразиться и не получить должной медицинской помощи. Однако большой процент людей переживает за уменьшение регулярного дохода из-за строгих карантинных мер и ситуации с распространением инфекции в мире.
Лишь 7% украинцев не боятся никаких последствий эпидемии. На это указывают данные социологического исследования, проведенного компанией Info Sapiens.
Смотрите также Треть украинцев в Польше потеряли или ограничили работу из-за коронавируса
Чего украинцы боятся больше всего из-за пандемии COVID-19:
- Заражения коронавирусом (осложнения от инфекции, смерти) – 43%;
- Уменьшения регулярного дохода – 34%
- Неоказания надлежащей медпомощи – 33%
- Полной потери доходов – 29%
- Отвлечения внимания общественности от принятия властью неправильных законов и решений – 26%
- Потери работы – 23%
- Неправильных действий власти, злоупотребления – 17%
- Убытков (например, сдача билетов) – 10%
- Ничего не боятся – 7%
Больше всего заразиться коронавирусом боятся люди, которым 50–59 лет (47%), за ними следуют те, кому 18–29 лет (45%).
Молодые люди до 30 лет и те, кому за 50, одинаково сильно боятся уменьшения регулярного дохода (35%).
Результаты социологического исследования / Скриншот
Опрос компании Info Sapiens проводили с 25 по 29 марта методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки телефонных номеров среди 809 респондентов.
Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.
Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 31 марта в Украине подтвердили 549 случаев COVID-19. Количество летальных случаев среди них составляет 13. Вместе с тем, в Украине уже выздоровели 8 пациентов, у которых медики обнаружили коронавирус.
Читайте также
-
США прогнозируют вторую волну коронавируса осеньюсегодня , 08:54
-
В Одесской области трагически погибли двое мужчин: они пытались спасти собакусегодня , 11:57
-
Боевики на Донбассе используют коронавирус как прикрытие, – заявление Франции и Германиисегодня , 10:04
-
Из-за коронавируса запрещен въезд в зону ООС: кто все же может попастьсегодня , 12:04
-
В Минсоцполитики собираются проиндексировать пенсии уже в апрелесегодня , 10:53
-
Прогноз погоды на 31 марта: морозная ночь, снег и порывистый ветерсегодня , 09:17