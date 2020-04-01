Большинству украинцев сбережений хватит максимум на месяц, – исследование

В случае потери работы из-за карантина более 60% украинцев останутся без денег. Имеющихся сбережений им хватит не больше, чем на месяц.

О финансовых возможностях украинцев в условиях карантина свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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Согласно им, большинству украинцев в случае потери источника дохода (зарплаты, пенсии) имеющихся сбережений хватит максимум на 1 месяц.

Какими являются результаты исследования:

63% опрошенных украинцев заявили, что их сбережений при условии прекращения получения доходов хватит меньше, чем на месяц;

опрошенных украинцев заявили, что их сбережений при условии прекращения получения доходов хватит меньше, чем на месяц; 16% респондентов отметили, что им денег хватит примерно на 2 месяца;

респондентов отметили, что им денег хватит примерно на 2 месяца; 7% – до трех месяцев;

– до трех месяцев; 6% – до полугода;

– до полугода; 3% – до года и более.



На сколько времени хватит денег украинцам, если они перестанут получать доход / Инфографика "Рейтинга"

Что известно об опросе?Его провела социологическая группа "Рейтинг". Двумя волнами (25 – 27 марта и будет 28 – 30 марта) опросили 2 тысячи респондентов. Исследовали мнение украинцев, использовав случайную выборку мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности не превышает 4%.

Обратите внимание! По результатам опроса компании Info Sapinens, лишь 40% украинцев надеются пережить вспышку коронавируса без значительных финансовых потерь. Почти 70% украинцев уже ощутили последствия карантина на своих бюджетах.

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