Большинству украинцев сбережений хватит максимум на месяц, – исследование
В случае потери работы из-за карантина более 60% украинцев останутся без денег. Имеющихся сбережений им хватит не больше, чем на месяц.
О финансовых возможностях украинцев в условиях карантина свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
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Согласно им, большинству украинцев в случае потери источника дохода (зарплаты, пенсии) имеющихся сбережений хватит максимум на 1 месяц.
Какими являются результаты исследования:
- 63% опрошенных украинцев заявили, что их сбережений при условии прекращения получения доходов хватит меньше, чем на месяц;
- 16% респондентов отметили, что им денег хватит примерно на 2 месяца;
- 7% – до трех месяцев;
- 6% – до полугода;
- 3% – до года и более.
На сколько времени хватит денег украинцам, если они перестанут получать доход / Инфографика "Рейтинга"
Что известно об опросе?Его провела социологическая группа "Рейтинг". Двумя волнами (25 – 27 марта и будет 28 – 30 марта) опросили 2 тысячи респондентов. Исследовали мнение украинцев, использовав случайную выборку мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности не превышает 4%.
Обратите внимание! По результатам опроса компании Info Sapinens, лишь 40% украинцев надеются пережить вспышку коронавируса без значительных финансовых потерь. Почти 70% украинцев уже ощутили последствия карантина на своих бюджетах.
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 669 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 человек, выздоровели – 10.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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