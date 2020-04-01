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      Большинству украинцев сбережений хватит максимум на месяц, – исследование

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      На сколько украинцам хватит сбережений / t1.ua

      В случае потери работы из-за карантина более 60% украинцев останутся без денег. Имеющихся сбережений им хватит не больше, чем на месяц.

      О финансовых возможностях украинцев в условиях карантина свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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      Согласно им, большинству украинцев в случае потери источника дохода (зарплаты, пенсии) имеющихся сбережений хватит максимум на 1 месяц.

      Какими являются результаты исследования:

      • 63% опрошенных украинцев заявили, что их сбережений при условии прекращения получения доходов хватит меньше, чем на месяц;
      • 16% респондентов отметили, что им денег хватит примерно на 2 месяца;
      • 7% – до трех месяцев;
      • 6% – до полугода;
      • 3% – до года и более.


      На сколько времени хватит денег украинцам, если они перестанут получать доход / Инфографика "Рейтинга"

      Что известно об опросе?Его провела социологическая группа "Рейтинг". Двумя волнами (25 – 27 марта и будет 28 – 30 марта) опросили 2 тысячи респондентов. Исследовали мнение украинцев, использовав случайную выборку мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности не превышает 4%.

      Обратите внимание! По результатам опроса компании Info Sapinens, лишь 40% украинцев надеются пережить вспышку коронавируса без значительных финансовых потерь. Почти 70% украинцев уже ощутили последствия карантина на своих бюджетах.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 669 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 человек, выздоровели – 10.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Деньги Карантин в Украине 2020 Социологическое исследование Статистика Зарплата Пенсия
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