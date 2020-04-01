Как украинцы оценили действия власти по предотвращению распространения коронавируса: результаты

56% украинцев считают реакцию президента Владимира Зеленского эффективной. Лишь 30% опрошенных положительно оценили действия премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Результаты опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

К теме Большинству украинцев сбережений хватит максимум на месяц, – исследование

В то же время 30% украинцев считают, что реакция Владимира Зеленского на коронавирус не была эффективной.

Про эффективность действий премьер-министра Дениса Шмыгаля 44% опрошенных затруднились ответить, 30% – оценили его действия как эффективные, 26% – как неэффективные.

Еще 38% украинцев положительно оценили работу Министерства здравоохранения, а 46% – отрицательно.

37% считают действия Министерства внутренних дел эффективными, 33% – неэффективными, 30% – не смогли оценить.

Всего за последние две недели оценки эффективности действий указанных институтов относительно реакции на угрозу коронавируса выросли.

Опрос провели в две волны 25 – 27 марта и 28 – 30 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности не более 4%.

По состоянию на 1 апреля в Украине подтвердили 669 случаев коронавируса, 17 – летальных, 10 человек выздоровели. Правительство продлило карантин до 24 апреля.



Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала