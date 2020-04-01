15:25
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как украинцы оценили действия власти по предотвращению распространения коронавируса: результаты

      - Читати новину українською
      Как украинцы оценили реакцию властей на угрозу коронавируса / Getty images

      56% украинцев считают реакцию президента Владимира Зеленского эффективной. Лишь 30% опрошенных положительно оценили действия премьер-министра Дениса Шмыгаля.

      Результаты опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

      К теме Большинству украинцев сбережений хватит максимум на месяц, – исследование

      В то же время 30% украинцев считают, что реакция Владимира Зеленского на коронавирус не была эффективной.

      Про эффективность действий премьер-министра Дениса Шмыгаля 44% опрошенных затруднились ответить, 30% – оценили его действия как эффективные, 26% – как неэффективные.

      Еще 38% украинцев положительно оценили работу Министерства здравоохранения, а 46% – отрицательно.

      37% считают действия Министерства внутренних дел эффективными, 33% – неэффективными, 30% – не смогли оценить.

      Всего за последние две недели оценки эффективности действий указанных институтов относительно реакции на угрозу коронавируса выросли.

      Опрос провели в две волны 25 – 27 марта и 28 – 30 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности не более 4%.

      По состоянию на 1 апреля в Украине подтвердили 669 случаев коронавируса, 17 – летальных, 10 человек выздоровели. Правительство продлило карантин до 24 апреля.

      карантин коронавірус заборона україна обмеження
      Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Коронавирус в Украине Новости политики Министерство внутренних дел Социологическое исследование Владимир Зеленский
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 12:56 Денис Ермак признал, что на скандальных "пленках Лероса" именно он
      Новини України 7193
      сегодня , 08:30 Курс валют на 1 апреля: доллар и евро упали в цене
      Новини України 8551
      сегодня , 10:12 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
      Лікування 22361
      сегодня , 13:50 В мае проведут индексацию пенсий: как увеличатся выплаты
      Новини України 22570
      сегодня , 10:11 Аваков предположил, что карантин в Украине может длиться еще два месяца
      Новини України 14475
      сегодня , 11:13 В НБУ подтвердили смерть экс-владельца банка "Аваль" Федора Шпига
      Новини України 16236
      сегодня , 13:55 Старт второго этапа медреформы: какие медицинские услуги будут бесплатными
      Здорове життя 27135
      сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
      Лікування 158133
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:00 Украина на рубеже поколений: при чем здесь земельная реформа
      Дмитро Литвин
      сегодня , 14:30 Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
      Юлія Михайлова
      31 марта , 18:49 В сеть попали концепты новой линейки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук