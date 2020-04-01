Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля записал традиционное обращение к украинцам относительно эпидемии коронавируса и карантина в Украине.

Видео с обращением Владимира Зеленского опубликовал Офис Президента Украины. Интересно Как украинцы оценили действия власти по предотвращению распространения коронавируса: результаты опроса О чем говорил Зеленский: коротко Зеленский сообщил о новых поступлениях медсредств для противодействия коронавирусу в Украине. В Киев прибыл очередной груз из Китая – это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов.

в Украине. В Киев прибыл очередной груз из Китая – это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов. Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Зеленский поблагодарил за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет . Он понимает, что "это не идеал, но людям станет хоть немного легче".

. Он понимает, что "это не идеал, но людям станет хоть немного легче". Кроме того, президент отметил решение о выплате в этом месяце 1 тысячи гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч , а также определенным уязвимым категориям населения. Важной, по его словам, является и запланированная на 1 мая 2020 года индексация пенсий.

, а также определенным уязвимым категориям населения. Важной, по его словам, является и запланированная на 1 мая 2020 года индексация пенсий. По его словам, эти инициативы требуют принятия изменений в госбюджет Украины. Зеленский предположил, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения .

. Глава государства также подчеркнул, что без обсервации возвращение украинцев домой будет невозможным.

Также президент заверил, что наживание на украинцах во время карантина будет жестко преследоваться правоохранительными органами. Сохраняем спокойствие и холодную голову. Остаемся дома! Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут,

– подчеркнул Зеленский. Смотрите видео обращение Зеленского к украинцам: Новость дополняется...