Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное
Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля записал традиционное обращение к украинцам относительно эпидемии коронавируса и карантина в Украине.
Видео с обращением Владимира Зеленского опубликовал Офис Президента Украины.
Интересно Как украинцы оценили действия власти по предотвращению распространения коронавируса: результаты опроса
О чем говорил Зеленский: коротко
- Зеленский сообщил о новых поступлениях медсредств для противодействия коронавирусу в Украине. В Киев прибыл очередной груз из Китая – это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов.
- Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Зеленский поблагодарил за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет. Он понимает, что "это не идеал, но людям станет хоть немного легче".
- Кроме того, президент отметил решение о выплате в этом месяце 1 тысячи гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч, а также определенным уязвимым категориям населения. Важной, по его словам, является и запланированная на 1 мая 2020 года индексация пенсий.
- По его словам, эти инициативы требуют принятия изменений в госбюджет Украины. Зеленский предположил, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения.
- Глава государства также подчеркнул, что без обсервации возвращение украинцев домой будет невозможным.
- Также президент заверил, что наживание на украинцах во время карантина будет жестко преследоваться правоохранительными органами.
Сохраняем спокойствие и холодную голову. Остаемся дома! Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут,
– подчеркнул Зеленский.
Смотрите видео обращение Зеленского к украинцам:
Новость дополняется...
Читайте также
-
Кличко продолжает совершать внезапные "налеты" на больницы: что было на этот раз – видеосегодня , 13:09
-
Вырывали ногти, зубы и разрывали рот: шокирующие методы иранской спецслужбы SAVAKсегодня , 13:42
-
Закупка защитных масок: почему это деньги на ветерсегодня , 16:30
-
К нардепу Гео Леросу приехали работники СБУ: что известносегодня , 16:47
-
Более 100 военных США больны коронавирусом на борту авианосца: ситуация критическаясегодня , 14:21
-
Женщина снимала порно с 4-летней дочкой и продавала в интернетесегодня , 12:41