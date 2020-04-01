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      Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

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      Володимир Зеленський

      Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля записал традиционное обращение к украинцам относительно эпидемии коронавируса и карантина в Украине.

      Видео с обращением Владимира Зеленского опубликовал Офис Президента Украины.

      Интересно Как украинцы оценили действия власти по предотвращению распространения коронавируса: результаты опроса

      О чем говорил Зеленский: коротко

      • Зеленский сообщил о новых поступлениях медсредств для противодействия коронавирусу в Украине. В Киев прибыл очередной груз из Китая – это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов.
      • Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Зеленский поблагодарил за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет. Он понимает, что "это не идеал, но людям станет хоть немного легче".
      • Кроме того, президент отметил решение о выплате в этом месяце 1 тысячи гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч, а также определенным уязвимым категориям населения. Важной, по его словам, является и запланированная на 1 мая 2020 года индексация пенсий.
      • По его словам, эти инициативы требуют принятия изменений в госбюджет Украины. Зеленский предположил, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения.
      • Глава государства также подчеркнул, что без обсервации возвращение украинцев домой будет невозможным.
      • Также президент заверил, что наживание на украинцах во время карантина будет жестко преследоваться правоохранительными органами.

      Сохраняем спокойствие и холодную голову. Остаемся дома! Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут,
      – подчеркнул Зеленский.

      Смотрите видео обращение Зеленского к украинцам: 

      Новость дополняется...

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики
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