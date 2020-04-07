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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Почему эпидемия похожа на войну?

      -
      Что общего у войны и эпидемии / mil.gov.ua

      Эпидемия похожа на войну. До их начала ты можешь верить во что угодно. Но затем приходит катастрофа – и расставляет точки над ё.

      До войны армия могла казаться нам пережитком. Люди в погонах – дармоедами. Те, кто говорил об угрозе оккупации, – паникерами. Мы могли убеждать себя в миролюбии эпохи. Верить в нерушимость границ. Полагаться на договора и соглашения.

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      Мы могли отмахиваться от НАТО. Обменивать Севастополь на газовые скидки. Считать пророссийские партии – элементом внутреннего политического пейзажа. А потом случилось вторжение – и все наши соломенные домики сдул ветер истории.

      До эпидемии мы могли верить в гомеопатию. Полагать прививки ненужными. Предпочитать гадалок врачам. О медицине рассуждали целители, а о будущем – экстрасенсы. В нашем арсенале было четыреста сравнительно честных способов успокоить самих себя – а потом началась пандемия и домик из веточек тоже не выдержал испытания.

      Мы слишком долго жили в мире постправды. Убеждали себя, что все точки зрения имеют право на существование. Привыкли рассуждать, что "правда где-то посередине". Хотя правда лишь там, где она есть – и появление альтернативных версий вовсе не меняет ее координаты.

      Проблема в том, что люди эмоциональны и им свойственно уставать. Тем более, что у фактов слабый PR – привычные истины очень давно перестали звучать свежо и ярко. В какой-то момент, аудитория устает от скучной логики и начинает снова хотеть эмоций. И в этот момент на арену выходят лжепророки, которые начинают приторговывать своими заповедями.

      Наш мир устроен сложно, а спекулянты всегда торгуют простотой. Они находят простые причины и несложные следствия. Могущественные заговоры и влиятельных врагов. Они кивают на тайные знания прошлого, а люди им верят. Забывая о том, что в нашем прошлом нет ничего, достойного ностальгии.

      Но весь этот фестиваль глупости имеет срок годности. Война и эпидемия включают режим причинно-следственных связей. Заставляют каждого платить за свои иллюзии.

      Неважно, по каким мотивам вы в них верили. Наивность и глупость редко отличаются по последствиям. Альтернативных фактов не существует, а за воинствующее невежество приходится расплачиваться согласно установленному прайсу.

      Факты скучны, но именно они позволяют оценивать риски, соизмерять усилия и взвешивать последствия. Они не позволяют терять связь с реальностью и проводят аудит альтернатив. Они помогают тебе понять размеры синицы в руках и потенциал журавля в небе. В некоторые моменты истории это может оказаться чертовски важно. Потому что естественный отбор никто не отменял.

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      Причинно-следственные связи пронизывают нашу реальность вдоль и поперек. Если ты не веришь в прививки – не рассчитывай на иммунитет. Если не лечишь болезнь – получаешь метастазы. Если предпочитаешь экстрасенсов – потом не жалуйся.

      Потому что ложные боги могут пережить катастрофу. А вот их паства – не всегда.

      Источник: Радио Свобода

      Автор: Павел Казарин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Новости политики Публикации Война на Донбассе Война
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