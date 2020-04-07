Окупанти на Донбасі приховують факти поширення COVID-19 – розвідка

Проросійські бойовики на Донбасі приховують від населення реальну епідеміологічну ситуацію. Зокрема, представники так званих "силових структур" вилучають історії хвороб померлих та залякують місцевих медиків.

Їм погрожують притягненням до кримінальної відповідальності, зокрема, за розголошення інформації про те, що більшість інфікованих протягом березня відвідували Росію через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Про це під час брифінгу розповів представник пресцентру Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

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За інформацією Головного управління розвідки, російські окупаційні адміністрації продовжують приховувати факти поширення захворювання на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях,

– наголосив він.

При цьому, речник Міноборони додав: процес російської паспортизації населення триває.

Так, від початку квітня спеціальними автобусними рейсами до Ростовської області та у зворотному напрямку були перевезені понад 2 тисячі осіб.

"Це призводить до погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", – передає розвідка.

Увага! Проросійські окупанти ретельно приховують інформацію про поширення коронавірусу на Донбасі. Особам, які мають виражені симптоми зараження коронавірусом, встановлюють діагноз ГРВІ. За даними Мінреінтеграції України, наразі у тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу є майже 10 тисяч хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу