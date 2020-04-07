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      Оккупанты на Донбассе скрывают факты распространения COVID-19, – разведка

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      Оккупанты скрывают реальную ситуацию с COVID-19 на Донбассе / Иллюстративное фото / Getty images

      Пророссийские боевики на Донбассе скрывают от населения реальную эпидемиологическую ситуацию. В частности, представители так называемых "силовых структур" изымают истории болезней умерших и запугивают местных медиков.

      Им угрожают привлечением к уголовной ответственности, в частности, за разглашение информации о том, что большинство инфицированных в течение марта посещали Россию через неконтролируемые Украиной участки границы. Об этом во время брифинга рассказал представитель пресс-центра Министерства обороны Александр Мотузяник.

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      По информации Главного управления разведки, российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболевания на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях,
      – подчеркнул он.

      При этом, представитель Минобороны добавил: процесс российской паспортизации населения продолжается.

      Так, с начала апреля специальными автобусными рейсами в Ростовской области и в обратном направлении были перевезены более 2000 человек.

      "Это приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", – передает разведка.

      Внимание! Пророссийские оккупанты тщательно скрывают информацию о распространении коронавируса на Донбассе. Лицам, которые имеют выраженные симптомы заражения коронавирусом, устанавливают диагноз ОРВИ. По данным Минреинтеграции Украины, пока во временно оккупированных населенных пунктах Донбасса почти 10 тысяч больных ОРВИ, заметная часть из которых уже имеет осложнения в виде пневмонии.

      симптоми коронавірусу
      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Война на Донбассе Оккупированные территории Украина – Россия Міністерство оборони України Новости Луганска Новости Донецка Пророссийские боевики
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