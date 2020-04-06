У Донецьку поширювали листівки про COVID-19 та за Україну: окупанти почали розслідування
В окупованому Донецьку невідомі поширювали проукраїнські листівки та інформацію про коронавірус. На вулицях міста – безліч розкиданих аркушів із написами "Вибір Донбасу Україна" та "Бережись коронавірус".
Відповідні фото з Донецька розмістив у своєму телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".
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На території Донецька невідомі поширили листівки,
– написав він.
Втім, окупантів це неабияк розізлило: вони наказали своїм курсантам збирати листівки на вулицях. Тим часом так зване "міністерство державної безпеки ДНР" розпочало розслідування.
Листівки, які поширили у Донецьку
Зауважимо, що проросійські окупанти ретельно приховують інформацію про поширення коронавірусу на Донбасі. Особам, які мають виражені симптоми зараження коронавірусом, встановлюють діагноз ГРВІ. За даними Мінреінтеграції України, наразі у тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу є майже 10 тисяч хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії.
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