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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Донецьку поширювали листівки про COVID-19 та за Україну: окупанти почали розслідування

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      Такі листівки поширювали у Донецьку / Колаж 24 каналу

      В окупованому Донецьку невідомі поширювали проукраїнські листівки та інформацію про коронавірус. На вулицях міста – безліч розкиданих аркушів із написами "Вибір Донбасу Україна" та "Бережись коронавірус".

      Відповідні фото з Донецька розмістив у своєму телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

      До теми Російські окупанти приховують реальну картину з COVID-19 на Донбасі та у Криму: деталі

      На території Донецька невідомі поширили листівки,
      – написав він.

      Втім, окупантів це неабияк розізлило: вони наказали своїм курсантам збирати листівки на вулицях. Тим часом так зване "міністерство державної безпеки ДНР" розпочало розслідування.

      Листівки, які поширили у Донецьку

      Зауважимо, що проросійські окупанти ретельно приховують інформацію про поширення коронавірусу на Донбасі. Особам, які мають виражені симптоми зараження коронавірусом, встановлюють діагноз ГРВІ. За даними Мінреінтеграції України, наразі у тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу є майже 10 тисяч хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Україна – Росія Окуповані території Проросійські бойовики Новини Донецька
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