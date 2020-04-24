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      Боевики переименовали Донецк: фото "указа"

      - Читати новину українською
      Боевики переименовали Донецк / unn.com.ua

      Оккупанты на Донбассе решили переименовать Донецк на Сталино. Соответствующее решение принял "голова" так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Он совершил это вслед за "коллегами" из ОРЛО, которые накануне изменили название Луганска на Ворошиловград.

      Соответствующий "указ" Пушилина от 23 апреля в твиттере опубликовал блогер под ником Necro Mancer.

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      Боевики переименовали Донецк в Сталино и хотят использовать название Сталино "как альтернативное и на время различных памятных мероприятий".

      В "указе" говорится, что оккупанты решили "популяризировать историческое наименование города Сталино" на территории оккупированного Донецка в ​​такие даты:

      • 9 мая – День Победы – день, когда по московскому времени капитулировала Германия;
      • 22 июня – День памяти и скорби;
      • 8 сентября – День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.


      Боевики переименовали Донецк в Сталино / Фото из твиттера Necro Mancer

      То есть почти как в так называемой ЛНР. Кроме последней даты – ОРЛО отмечают День освобождения Луганска (14 февраля).

      Напомним, накануне оккупанты переименовали Луганск в Ворошиловград.

      Что известно о предыдущих названиях Донецка

      • Первым названием города была Александровка. Историки считают датой основания города 1779, когда украинские казаки основали населенный пункт, который теперь является пригородом Донецка.
      • Следующим было название Юзовка – в честь англичанина Джона Джеймса Юза. Он в 1869 году начал строительство металлургического завода. В нем участвовали жители поселка, которое впоследствии назвали, почтив Юза.
      • А в 1924 году Юзовку переименовали в Сталино.
      • Современное название Донецк получил от названия региона – Донецкого бассейна, названного так благодаря его размещению вдоль реки Донец.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Пророссийские боевики Оккупированные территории История Новости Донецка
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