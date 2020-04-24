Боевики переименовали Донецк: фото "указа"

Оккупанты на Донбассе решили переименовать Донецк на Сталино. Соответствующее решение принял "голова" так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Он совершил это вслед за "коллегами" из ОРЛО, которые накануне изменили название Луганска на Ворошиловград.

Соответствующий "указ" Пушилина от 23 апреля в твиттере опубликовал блогер под ником Necro Mancer.

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Боевики переименовали Донецк в Сталино и хотят использовать название Сталино "как альтернативное и на время различных памятных мероприятий".

В "указе" говорится, что оккупанты решили "популяризировать историческое наименование города Сталино" на территории оккупированного Донецка в ​​такие даты:

9 мая – День Победы – день, когда по московскому времени капитулировала Германия;

– День Победы – день, когда по московскому времени капитулировала Германия; 22 июня – День памяти и скорби;

– День памяти и скорби; 8 сентября – День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.



Боевики переименовали Донецк в Сталино / Фото из твиттера Necro Mancer

То есть почти как в так называемой ЛНР. Кроме последней даты – ОРЛО отмечают День освобождения Луганска (14 февраля).

Напомним, накануне оккупанты переименовали Луганск в Ворошиловград.

Что известно о предыдущих названиях Донецка