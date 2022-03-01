Центр противодействия дезинформации при Совете по нацбезопасности и обороны Украины проинформировал об очередном фейки российской пропаганды.

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Пропаганда врага дает сбой

Враг запутался в собственной дезинформации и планирует уничтожить объекты, которые, по их же словам, уже были уничтожены,
– подчеркнули в центре.

Всеми возможными средствами коммуникации враг сообщает, что "для прекращения информационных атак против России будут нанесены удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций в Киеве". Россияне призывают жителей Киева, проживающих рядом с "ретрансляционными узлами", покинуть дома.

Однако бестолковые пропагандисты забыли одну деталь – "26 февраля они уже уничтожили эти объекты", правда, сделали это в своем больном воображении.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули: не стоит поддаваться на провокации врага. Ведь Россия хочет, чтобы украинцы паниковали. Нельзя позволить им, чтобы это произошло!

ВСУ

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