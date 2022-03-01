Центр протидії дезінформації при Раді з нацбезпеки й оборони України проінформував про черговий фейк російської пропаганди.

Читайте також Окупанти поширюють цинічні фейки про "мінування складів з аміаком"

Пропаганда ворога дає збій

Ворог заплутався у власній дезінформації та планує знищити об'єкти, які, за їхніми ж словами, вже було знищено,
– наголосили в центрі.

Всіма можливими засобами комунікації ворог повідомляє, що "для припинення інформаційних атак проти Росії буде завдано ударів високоточною зброєю по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру психологічних спецоперацій у Києві". Росіяни закликають жителів Києва, які проживають поруч із "ретрансляційними вузлами", залишити домівки.

Однак недолугі пропагандисти забули одну деталь – "26 лютого вони вже знищили ці об'єкти", щоправда, зробили це у своїй хворій уяві.

У Центрі протидії дезінформації наголосили: не варто піддаватися на провокації ворога. Адже Росія хоче, аби українці панікували. Не можна дозволити їм, аби це сталося!

ЗСУ захищають Україну

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!