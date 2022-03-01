Центр протидії дезінформації при Раді з нацбезпеки й оборони України проінформував про черговий фейк російської пропаганди.

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Пропаганда ворога дає збій

Ворог заплутався у власній дезінформації та планує знищити об'єкти, які, за їхніми ж словами, вже було знищено,

– наголосили в центрі.

Всіма можливими засобами комунікації ворог повідомляє, що "для припинення інформаційних атак проти Росії буде завдано ударів високоточною зброєю по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру психологічних спецоперацій у Києві". Росіяни закликають жителів Києва, які проживають поруч із "ретрансляційними вузлами", залишити домівки.

Однак недолугі пропагандисти забули одну деталь – "26 лютого вони вже знищили ці об'єкти", щоправда, зробили це у своїй хворій уяві.

У Центрі протидії дезінформації наголосили: не варто піддаватися на провокації ворога. Адже Росія хоче, аби українці панікували. Не можна дозволити їм, аби це сталося!

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