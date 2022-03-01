У Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували це. Відповідна інформація є цинічним фейком росіян.

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Росіяни можуть вчинити диверсії на підприємстві

Українські військові ніколи рідну землю не доведуть до межі екологічної катастрофи, зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Водночас є застереження, адже ворог може вчинити диверсії на підприємстві. У Центрі закликали українців, які проживають на території Луганської області, бути пильними та обережними.

До слова, з початку війни росіяни почали закидати дедалі більше фейків. Проте в Україні добре знають тактику ворога, тож спростування неправдивої та ворожої інформації швидко спростовують.

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