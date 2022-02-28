Так, нещодавно в мережі з’явилася інформація, мовляв на Донбасі покинута танкова бригада потребує допомоги. В ООС це спростували.

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Що відомо про цей фейк? В мережі хтось оприлюднив інформацію, начебто, на Донбасі танкова бригада, яких розстріляли окупанти, потребують медичної допомоги. Казали, що там десятки поранених і загиблих. Проте в ООС цю інформацію спростували.

В ООС також порадити не вірити фейкам та користуватися тільки інформацією з перевірених та достовірних джерел.



Додамо, що Румунія посилює свою військову та гуманітарну підтримку Україні. Сінгапур також надіслав гуманітарну допомогу.

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