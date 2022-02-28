Глава МЗС України Кулеба заявив: російська влада бреше у промислових масштабах. Час відверто розповісти росіянам, що зробив з їхньою країною та їхніми життя цинічний напад Володимира Путіна на Україну 24 лютого о 04:00 ранку.

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Кулеба розповів, що Путін пустив у хід фактично всю зброю та всі види військ. Крилаті ракети, авіацію, колони танків та наземні війська. Вперше з 1941 року бомбардували місто-герой Київ. Всі злочини зафіксували на відео.

"Попри біль та кров, Україна не впала"

Глава МЗС України наголосив, що Росія брехала: захоплення України – справа кількох годин. Водночас у реальності все виявилося зовсім не так. Попри біль та кров, Україна не впала. Росія не захопила жодне велике місто. Почалася народна війна українців проти російських загарбників.

Люди, які брехали вам в ефірах, – наразі у теплі й безпеці. Як і людина, яка віддала наказ напасти на Україну. Ціну за брехню та злочини заплатять насамперед звичайні росіяни. Ваші діти, чоловіки, батьки зараз згоряють у танках на українській землі,

– заявив Кулеба.

Російські солдати – покинуті без пайків

Глава МЗС України розповів, що Росія залишила своїх солдат навіть без пайків. Вони ходять й випрошують їжу. Родичів окупантів з Росії просять телефонувати на гарячу лінію МЗС України.

Підтримка Зеленського зросла до 90%

Підтримка Володимира Зеленського в Україні зросла до 90%. Кулеба заявив, що Україна – не Росія. Тут критикують владу. Жоден президент раніше не отримував такої підтримки. Тим часом Росія бреше, що владу начебто захопили націоналісти, яких не підтримує народ.

Якими будуть наслідки війни для росіян

Український народ ніколи не вибачить Росію за воєнні злочини. Кулеба запевнив, що зроблять усе, аби злочинців притягнули до відповідальності у міжнародних судах.

Світова спільнота – розгнівана. Курс валют – один з доказів. Рубль та загалом російська економіка злетіли у прірву. Падіння буде довгим та болючим.

Рівня життя, який був у росіян до 24 лютого 2022 року, вже не буде. Попереду чекають лише затримки виплат, зменшення зарплат, скорочення робочих міст. Життя пенсіонерів стане ще важчим, а молодь втратить майбутнє. Буде гірше, аніж у 1990-х.

Росія ніколи не переможе. Україна – вистоїть.

"Ви ще можете зупинити Путіна. Вимагайте від нього негайно зупинити військові дії й забрати російські війська з української землі", – заявив Кулеба.

Україна у будь-якому випадку зупинить Путіна.

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