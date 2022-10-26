По мнению международного обозревателя и журналиста Ивана Яковины, такой вброс может быть выгоден Западу. Об этом он сказал в стриме на ютубе 24 канала.

Достойно внимания Россия не смогла предоставить ООН никаких доказательств создания Украиной "грязной бомбы"

Почему фейк о "грязной бомбе" выгоден Западу

Яковина утверждает, что во всей этой истории имеет право на существование полуконспирологическая теория, говорящая о том, что Запад решил проверить Владимира Путина. Кремлевский диктатор постоянно шантажирует мир ядерным оружием. Может быть, он блефует?

Западу в какой-то момент стало интересно, как Путин будет реагировать на жесткое обострение ситуации и готов ли он сразу применить ядерное оружие,

– акцентирует журналист.

Поэтому дезинформацию об украинской "грязной бомбе" могли целенаправленно слить российским спецслужбам, чтобы посмотреть на реакцию российского вождя.

"Как видим, Путин отреагировал не холодно и жестко, а началась по сути паника и истерика. Шойгу и Герасимов начали звонить коллегам по всему миру, уже мужчине, который готовит шаурму возле метро позвонили, и соседям сверху позвонили. Начинаются серьезные проблемы. Они говорят всем: "это не мы", – заметил Яковина.

Испугались не на шутку

Россияне очень боятся, отмечает обозреватель, что Украина применит эту "грязную бомбу", после чего Запад скажет: "Это ядерное оружие – вам конец!" – и начнет высокоточными ракетами уничтожать все руководство России.

Кроме этого, добавляет Яковина, россияне видят, что у Румынии появилась американская дивизия "Кричащие орлы", специализирующаяся на захвате объектов в глубине вражеской территории. Это десантники, объясняет он, высаживаемые для захвата пунктов запуска ракет, штабов и других важных объектов.

Если бы эта десантная дивизия высадилась в Москве, думаю, она бы легко ее захватила – в полном составе: с Кремлем, ФСБ и всеми пирогами. Некому было бы защищать Москву против американской дивизии,

– утверждает Яковина.

Журналист уверен, что в России очень сильно испугались. Там явно что-то пошло не по путинскому сценарию, отсюда паника и обзвон всех.

"Если вы будете применять бомбу, то вы вряд ли будете предупреждать об этом. А тут какие-то странные завихрения, которым нет логических объяснений. Очевидно, что россияне очень серьезно относятся к этой истории, потому что так позориться, собирать Совбез ООН… Как-то они слишком сильно испугались", – считает Яковина.

У россиян проблемы с логикой

Международный обозреватель убежден: теория о том, что Путин сам готовится применить "грязную бомбу", не до конца логична. "Хотя, конечно, я требую логики от людей, у которых с логикой все давно не очень хорошо. Возможно, все гораздо проще, и я стараюсь лишние сущности наплодить, чего делать никогда не стоит", – говорит Яковина.

Кроме этого, вся ситуация, отмечает журналист, абсурдна. Россия говорит, что Украина планирует применить "грязную бомбу" в Украине.

Я мог бы поверить в то, что подлая и ужасная Украина собирается применить ее в Москве. Но зачем это делать на своей территории? Нет никаких объяснений. Чтобы что? Чтобы зачем? Почему не на чужой территории? Война же идет, надо врагу какую-то гадость сделать, зачем же себе ее делать. С любой стороны это – нелогично,

– подытожил Иван Яковина.

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