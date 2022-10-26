На думку міжнародного оглядача та журналіста Івана Яковини, такий вкид може бути вигідний Заходу. Про це він сказав у стрімі на ютубі 24 каналу.

Варте уваги Росія не змогла надати ООН жодних доказів створення Україною "брудної бомби"

Чому фейк про "брудну бомбу" вигідний Заходу

Яковина стверджує, що в усій цій історії має право на існування напівконспірологічна теорія, яка говорить про те, що Захід вирішив перевірити Владіміра Путіна. Кремлівський диктатор постійно шантажує світ ядерною зброєю. Можливо, він блефує?

Заходу у певний момент стало цікаво, як Путін реагуватиме на жорстке загострення ситуації та чи готовий він одразу застосувати ядерну зброю,

– акцентує журналіст.

Тому дезінформацію про українську "брудну бомбу" могли цілеспрямовано злити російським спецслужбам, аби подивитися на реакцію російського вождя.

"Як бачимо, Путін відреагував не холодно й жорстко, а почалася по суті паніка й істерика. Шойгу та Герасимов почали дзвонити колегам по всьому світу, вже чоловікові, який готує шаурму біля метро подзвонили, і сусідам зверху подзвонили. Починаються серйозні проблеми. Вони говорять усім: "це не ми", – зауважив Яковина.

Злякалися не на жарт

Росіяни дуже бояться, відзначає оглядач, що Україна застосує цю "брудну бомбу", після чого Захід скаже: "Це ядерна зброя – вам кінець!" – і почне високоточними ракетами знищувати усе керівництво Росії.

Крім цього, додає Яковина, росіяни бачать, що у Румунії з'явилася американська дивізія "Кричущі орли", яка спеціалізується на захопленні об'єктів вглибині ворожої території. Це десантники, пояснює він, яких висаджують для захоплення пунктів запуску ракет, штабів та інших важливих об'єктів.

Якби ця десантна дивізія висадилася у Москві, думаю, вона легко її захопила б – у повному складі: з Кремлем, ФСБ та усіма пирогами. Не було б кому захищати Москву проти американської дивізії,

– стверджує Яковина.

Журналіст переконаний, що у Росії дуже сильно злякалися. Там явно щось пішло не за путінським сценаріям, звідси паніка та обдзвонювання усіх.

"Якщо ви будете застосовувати бомбу, то ви навряд чи будете попереджати про це. А тут якісь дивні завихрення, яким немає логічних пояснень. Очевидно, що росіяни дуже серйозно ставляться до цієї історії, тому що так ганьбитися, збирати Радбез ООН… Якось вони надто сполохалися", – вважає Яковина.

У росіян проблеми з логікою

Міжнародний оглядач переконаний: теорія про те, що Путін сам готується застосувати "брудну бомбу" є не до кінця логічною. "Хоча, звісно, я вимагаю логіки від людей, у яких з логікою усе давно не дуже добре. Можливо, все значно простіше, і я намагаюся зайві сутності наплодити, чого робити ніколи не варто", – говорить Яковина.

Окрім цього, уся ситуація, наголошує журналіст, абсурдна. Росія говорить, що Україна планує застосувати "брудну бомбу" в Україні.

Я міг би повірити у те, що підла й жахлива Україна збирається застосувати її в Москві. Але навіщо це робити на своїй території? Немає жодного пояснення. Щоб що? Щоб навіщо? Чому не на чужій території? Війна ж йде, треба ворогу якусь гидоту зробити, навіщо ж собі її робити. З будь-якого боку це – нелогічно,

– підсумував Іван Яковина.

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